Umrl oblikovalec, ki je pred 32 leti narisal to ikono

V 75. letu starosti je umrl japonski oblikovalec Shunji Tanaka, ki je konec osemdesetih let zrisal prvo generacijo mazde MX-5. Ta se je v več kot 30 letih komaj kaj spremenila in ohranila brezčasne linije, s tem pa tudi status avtomobilske ikone.

Mazda danes prodaja že četrto generacijo modela MX-5. Foto: Gregor Pavšič Mazda MX-5 je stara že 32 let, a kljub rahli evoluciji oblikovalskega sloga ostaja eden najbolj prepoznavnih avtomobilov na cesti. Dvosedi roadster je avtomobil, ki so ga Japonci leta 1989 predstavili kot naslednika podobnih dvosedih avtomobilov britanskega porekla. Neposredni zgled za inženirje je bil lotus XX.

Prvo generacijo so v ZDA prodajali z oznako miata, na Japonskem celo kot eunos roadster - Mazda je želela takrat podobno kot Toyota z Lexusom, Nissan z Infinitijem in Honda z Acuro postaviti na noge lastno prestižnejšo (pod)znamko avtomobilov. Prva MX-5 je bila dolga 3,9 metra, maso praznega vozila pa jim je uspelo spraviti pod tono (960 kilogramov). Za primerjavo, leta 2021 vozimo četrto generacijo avtomobila, ki se v teh letih ni bistveno spremenil. Še vedno je dolga 3,9 metra, masa praznega vozila pa je poskočila za slabih sto kilogramov (1.058 kilogramov).

Japonski oblikovalec je iz koncepta naredil serijski avtomobil

Med ključnimi oblikovalci, skupaj s Tsutomom Matano, prve generacije mazde MX-5 je bil Japonec Shunji Tanaka. Bil je vodja oblikovalec in konec osemdesetih let prejšnjega stoletja zadolžen, da iz koncepta izdela serijski avtomobil.

Za oblikovanje roadsterja sta se takrat potegovala Mazdina oblikovalska studia iz Kalifornije in Tokia, boljšo idejo pa so imeli očitno oblikovalci v ZDA. Zarisali so linije, ki so postale brezčasne. MX-5 je še danes v bistvu enaka kot leta 1989 in na mnogo alpskih prelazih lahko še danes vidimo te avtomobile domala vseh generacij.

Tanaka, ki je pozneje še delal pri Mazdi in pri Kawasakiju oblikoval motocikle, je bil star 75 let.