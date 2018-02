Ukaz predsednika: javno so uničili prestižne avtomobile #video

Na Filipinih so uprizorili javno uničenje okrog 30 prestižnih avtomobilov, ki so jih lastniki kupili z denarjem sumljivega izvora ali pa so bili davčni neplačniki.

Uničenja se je udeležil tudi filipinski predsednik Rodrigo Duterte, ki se aktivno bori proti prodajalcem mamil, ničelno stopnjo tolerance pa ima tudi do korupcije, utaje davkov in pranja denarja.

Avtomobili sumljivega izvora

Kot zgled drugim so zato uprizorili javno uničenje več kot 30 prestižnih avtomobilov. Nekatera so v državo pripeljali nelegalno, drugi niso imeli plačane carine, lastniki so utajili davke ali pa bili vključeni v kriminalne posle. Avtomobile je v zadnjih mesecih zajela policija, večinoma so jih v državo pretihotapili prek ladijskih kontejnerjev.

Vrednost rabljenih vozil ocenjujejo na okrog 61,6 milijona filipinskih pesov oziroma slab milijon evrov evrov. Predsednik Duerte je ob direktivi za uničenje vozil zavrgel tudi možnost, da bi jih prodali prek javne dražbe.