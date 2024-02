Ujet na avtocesti, kaj napoveduje? To je orvi registrirani v Sloveniji #foto

Foto: Gregor Pavšič V zadnjih dveh tednih smo v Sloveniji pričakali dva prenovljena majhna avtomobila, ki na enaki zasnovi kot z bencinskim ponujata tudi električna motorja. Če ne bi upoštevali popustov in pripadajočih subvencij, so cene med njimi še vedno velike. S subvencijo, ki je resda ni stalna, toda je vsaj letos realnost na trgu, pa se ceni primerljivega bencinskega in električnega avtomobila že zelo približata. Kljub temu pa so prodajni načrti jasni in iz vidika prodora električnih pogonov prav gotovo skromni, saj trgovci pri peugeotu 208 načrtujejo kvečjemu deset odstotkov prodaje električne različice, tudi pri opel corsi pa ambicije niso mnogo večje.

Medtem smo konec tedna na avtocesti “ujeli” prvi v Sloveniji registrirani avtomobil največje kitajske znamke BYD. To je bil atto 3 z Goriškega, ki so ga registrirali pred dvema mesecema.

Atto 3 je dolg 4,4 metra, poganja pa ga 150-kilovatni elektromotor, ki zmore pospešek do sto kilometrov na uro v 7,3 sekunde in najvišjo hitrost 160 kilometrov na uro. Baterija s kapaciteto 60 kWh je tipa LFP, ki je bolj obstojna, nima kobalta in je tudi bolje odporna za tako imenovane “temperaturne pobege”. Prtljažnik meri 555 litrov. Doseg po WLTP znaša do 420 kilometrov. V Italiji tak avtomobil stane 38 tisoč evrov. Približno 15 centimetrov krajši dolphin je šest tisoč evrov cenejši.

Vodilni znamki prodali 3,4 milijona električnih, ostali imajo slabši uspeh

Medtem ko je lani Tesla z modelom Y kot prva uspela z električnim vozilom doseči vodilno mesto globalne prodajne lestvice, v zadnjem obdobju vse več ostalih proizvajalcev opozarja nad upočasnjeno rast zanimanja za električne avtomobile. Prihaja torej do dveh polov, ki pogled v prihodnost avtomobilskega sveta še bolj delita. Tesla in kitajski velikan BYD izdelujeta le baterijska priključna vozila (BYD poleg električnih tudi priključne hibride) in sta lani skupno prodala 3,4 milijona povsem električnih avtomobilov.

Medtem ko Tesla obvladuje cenovni segment električnih avtomobilov od 40 do 60 tisoč evrov, se bo v prihodnje začela večja konkurenca v cenovnem razponu od slabih 30 (začetne cene okrog 25 tisočakov) do 40 tisoč evrov. Ti avtomobili bodo tudi ključni za večji delež električnih pogonov znotraj največjih znamk na evropskem avtomobilskem trgu.

Kot smo pisali že v soboto, imata le dve med 30 najuspešnejšimi znamkami v Evropi več kot tretjinski delež električnih pogonov. Med prvimi desetimi nobena. Še najbolje gre BMW z 20-odstotnim deležem električnih avtomobilov znotraj lastne celotne prodaje v EU.

Med dvajset najbolje prodajanimi manjšimi električnimi avtomobili, ki spadajo v omenjeni segment do 40 tisočakov, je bilo lani v EU le malo avtomobilov. Najboljši je bil kitajski MG 4, ki je bil tudi sicer četrti najuspešnejši električni avtomobil. Prodajno dokaj skromni so bili električni predstavniki segmenta B SUV, ki sicer nasplošno velja za najpomembnejši evropski razred avtomobilov.

Podobno kot pri zgoraj omenjenemu primeru v Sloveniji, je tudi pri dveh sicer odlično prodajanih manjših avtomobilov na evropski ravni. Peugeot je v EU lani prodal več kot 193 tisoč dvestosmic, delež električnih je bil 23-odstoten, Fiat pa je pri modelu 500 iztržil 37-odstotni delež električnih različic. Oplove električne corse lani ni bilo med dvajset najbolje prodajanimi električnimi avtomobili v EU.

Uspešnejša od peugeota e-208 in opel corse- je bila cenejša dacia spring, ki pa jo izdelujejo na Kitajskem in zato zdaj ni več upravičena na domačem francoskem trgu. Spring po velikosti in uporabnosti sodi še razred pod ostale avtomobile, a prodaja kljub temu ni slaba. Spring v Sloveniji trenutno stane vsaj slabih 23 tisoč evrov.

Marsikje v Evropi subvencije za cenejše električne avtomobile niso tako radodarne kot v Sloveniji. Nekatere države subvencij nimajo, imajo pa zato spodbujevalno davčno politiko. Tam so predvsem klasični avtomobili veliko dražji kot na primer v Sloveniji.

Vodilni predstavnii Stellantisa (Peugeot, Citroen, Fiat, Opel) in Renaulta so prejšnji teden napovedali, da bodo poskušali kar najhitreje znižati stroške proizvodnje električnih avtomobilov, si s tem zagotoviti ustrezne prodajne marže, in znižati razliko v ceni med bencinskimi in električnimi avtomobili.

Prav višje cene so danes glavna ovira, da rast prodaje električnih avtomobilov v tem segmentu ni dovolj velika. Prav gotovo na povpraševanje vpliva tudi privlačnost avtomobilov. Stellantisovi električni so za zdaj zgolj predelani klasični avtomobili. Kot rabljeni bodo v drugi polovici desetletja težko zadržali dobro vrednost in to prav gotovo tudi skrbi zasebne kupce.

“Če bi želel delovati kratkoročno, bi na račun nižjih marž zlahka hitro povečal prodajo električnih avtomobilov,” je ob predstavitvi poslovnih rezuyltatov povedal Carlos Tavares, izvršni direktor Stellantisa. Renault je v Franciji letos že spustil cene za električnega megana in s tem odgovoril na kitajsko konkurenco, še posebej na MG 4.

“Seveda si vsi želimo znižati stroške električnih avtomobilov. Nižanje cen bo lažje pri majhnih avtomobilih, saj lahko tem zmanjšamo velikost baterij. Te predstavljajo okrog 40 odstotkov stroška električnega vozila,” je napovedal Renaultov izvršni direktor Luca de Meo.

Tavares ob tem poudaril. da bodo morali stroške izdelave električnih vozil znižati kar najhitreje. “Prodati jih bomo morali za primerljivo ceno bencinskim. Kitajci to že znajo,” je povedal Tavares.

Še preden bodo avtomobilisti torej znižali cene za kupce, bodo morali znižati stroške proizvodnje avtomobilov. To so bile pred dnevi besede prvega Renaultovega finančnika Thierryja Pietona.

Kaj če se evropski avtomobilski industriji zgodi še ena Tesla?

Še pred petimi leti je malokdo verjel, da lahko električni ameriški avtomobil v Evropi postane najuspešnejši avtomobil. Z vsakim novim evropskim tekmecem se le še bolj izrazito pokaže, kako dobro razmerje med ceno, uporabnostjo in vsakodnevno uporabnostjo ima Tesla. Njihove avtomobile zdaj kupujejo tudi tisti, ki si jo preprosto želijo, predstavlja jim racionalno izbiro in ne gre več zgolj za željo po lastništvu tehnološke novosti kot nekoč. Če kaj, je Tesla pokazala, da električni avtomobil ni problematičen v svojem bistvu, temveč predvsem v tem, kaj dejansko ponuja in koliko stane. Tesla zdaj prodajno obvladuje segment električnih avtomobilov, ki stanejo od 40 do 60 tisoč evrov.

Kitajski domet v Evropi je trenutno še majhen, a se lahko hitro poveča. Lani je le osem od skupno 30 prisotnih kitajskih znamk v EU registriralo vsaj tisoč avtomobilov. Kar 72 odstotkov vseh kitajskih avtomobilov je v Evropo pripeljal MG. Delež kitajskih znamk v EU je bil 2,6-odstoten. BYD je lani v Evropi registriral šele 15.707 avtomobilov, kar ga je uvrstilo na 41. mesto med vsemi znamkami.

Po letu 2025 številne novosti: Renault, Volkswagen, Hyundai, Tesla …

Za vodilne proizvajalce v Evropi zdaj prihajajo ključna leta, če bodo želeli občutno povečati prodajo svojih električnih avtomobilov. Renault bo letos namesto ostarelega zoeja na ceste pripeljal oblikovno izjemno vpadljivega renault 5, torej električnega naslednika enega najpomembnejših majhnih evropskih avtomobilov in predhodnika clia. Volkswagen bo čez leto ali dve pripeljal za zdaj najmanjši model ID.2, Hyundai namerava v Evropi (za zdaj še neuradno) predstaviti model casper.

Ključne bodo kajpak cene - Renault in Volkswagen napovedujeta izhodiščno ceno 25 tisoč evrov, toda za zdaj ostajajo odprta vprašanja, kako velika bo za tako ceno baterija in koliko bo stal spodobno opremljen avtomobil. Tudi Tesla namerava prihodnje leto vsaj predstaviti, če ne že začeti s proizvodnjo, svojega novega najmanjšega modela. Če bi imela taka tesla ceno okrog 30 tisoč evrov (10 tisoč evrov pod modelom 3 in 20 tisoč pod modelom Y), se lahko lanska uspešnost modela Y preseli tudi v velikoserijski evropski prodajni segment. Kitajcem, ki imajo ugodnejši dostop do baterij, in Tesli, ki stroškovno učinkovitost doseže z inovativnim načinim proizvodnje “gigacasting”, bodo Evropejci težko kos.

Bodo električni avtomobili tudi tema letošnjih evropskih volitev?

Obenem se vse bolj šušlja, da bo pomembna tema letošnjih volitev v Evropski parlament tudi premislek o strategiji EU, da z letom 2035 dovolili prodajo le še novih električnih avtomobilov. To agendo so ob morebitni izvolitvi že napovedala evropska konservativna stranka. Treba je poudariti, da omenjena strategija preverjanje pogojev za izpolnjevanje tudi sicer predvideva za sredino tega desetletja.

V kolikšni meri je taka strategija izvedljiva, bo odvisno ob mnogih podpornih dejavnikov (polnilna infrastruktura), najbolj pa od ponudbe avtomobilov in njihovih cen. V zadnjem obdobju so spet znani primeri, da ugodna cena v uporabo električnega avtomobila prepriča tudi do takrat skeptične voznike. Nekoč so v Sloveniji na hitro prodali Volkswagnove e-golfe in e-upe, da je z ustrezno ceno mogoče doseči odlične prodajne rezultate dokazuje Tesla in še več drugih primerov. Eden takih je bil komaj mesec in pol trajajoč sistem poceni najema električnih vozil v Franciji za posameznike z nizkimi prihodki - povpraševanje je bilo tolikšno, da so že v mesecu in pol porabili več predvideni proračun za spodbude.

Kmalu znana nadaljnja usoda dragega standarda Euro 7

Od 11. do 14. marca bo Evropski parlament izpeljal dokončno glasovanje o spremenjenem standardu Euro 7.

Če bi se zamaknila “strategija 2035”, bi to bržkone pomenilo tudi neizbežno vrnitev veliko bolj rigoroznega Euro 7. Ta bi podražil klasične bencinske avtomobile in predvsem v manjših razredih poslovno končal pot nekaterim sicer priljubljenim modelom. Cene za take avtomobile bi nato namesto slabih 20 znašale vsaj okrog 25 tisoč evrov.

Zdi se skoraj neizbežno - če se ne bodo pocenili električni, se bodo do leta 2035 občutno še naprej dražili klasični avtomobili.