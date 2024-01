Dvojni udarec za Volkswagen, tisti nogometni bo še posebej bolel

Volkswagen je lani po 15 letih na Kitajskem, največjem avtomobilskem trgu sveta, izgubil prvo mesto in ob tem še prestižno partnerstvo z Uefo. Na letošnjem evropskem nogometnem prvenstvu sredi Nemčije bo uradna avtomobilska znamka kitajski BYD, torej prav največji tekmec s kitajskega trga in znamka, ki je edina na svetu med električnimi vozili trn v peti tudi Tesli.

Kitajci so lani izdelali več kot 30 milijonov novih osebnih avtomobilov in jih na domačem trgu prodali 21,7 milijona, kažejo podatki kitajskega združenja osebnih avtomobilov (CPCA). Kitajska tako ostaja z naskokom največji in najpomembnejši avtomobilski trg na svetu.

Lani je delež novih energijskih avtomobilov, kar na Kitajskem pomeni električne avtomobile, priključne hibride in vozila na vodik, znašal 35 odstotkov. Prodaja NEV je zrasla za 36 odstotkov, prodaja klasičnih avtomobilov pa upadla za 6,1 odstotka.

Volkswagen je bil najbolje prodajana avtomobilska znamka na Kitajskem vsaj od leta 2008, ko je CPCA začel objavljati podatke o mesečni prodaji novih avtomobilov. Lani se je to spremenilo, saj je bil domači BYD v vseh četrtletjih uspešnejši od Volkswagna. BYD je lani na Kitajskem prodal 2,5 milijona novih avtomobilov, kar je bilo kar 43 odstotkov več kot predlani. Volkswagnu jih je uspelo prodati 2,2 milijona, tretjeuvrščeni Toyoti pa 1,7 milijona. V prvi deseterici sta poleg Volkswagna le še dve evropski znamki – BMW in Audi.

Drugo leto zapored so na Kitajskem štiri znamke prodale več kot milijon novih avtomobilov. To so bili BYD, Volkswagen, Toyota in Honda.

Deset najbolje prodajanih avtomobilskih znamk na Kitajskem v letu 2023:

prodaja 2023 sprememba 2023–2022 BYD 2,5 miliona +43,3 % Volkswagen 2,2 miliona –0,2 % Toyota 1,7 miliona –3,8 % Honda 1,1 miliona –12,3 % Changan 962 tisoč –3,5 % Geely 914 tisoč +9,6 % Wuling 843 tisoč +7,8 % BMW 705 tisoč +7,8 % Nissan 687 tisoč –14,3 % Audi 664 tisoč +11,3 %

To pa ni bil edini udarec BYD za nemški Volkswagen. Poleg vodilnega položaja na kitajskem trgu so jim namreč speljali tudi vlogo uradnega partnerja na letošnjem evropskem prvenstvu v nogometu, ki ga bodo organizirali prav v Nemčiji. Tam se gosti in udeleženci ne bodo vozili v volkswagnih, temveč v električnih vozilih in priključnih hibridih znamke BYD. Volkswagen je bil partner Uefe za vsa reprezentančna tekmovanja med leti 2018 in 2022. BYD za zdaj še ni objavil seznama avtomobilov, s katerimi se bodo predstavljali ob nogometnem spektaklu. Napovedali pa so že številne aktivnosti in dogodke, ki bodo pospremili njihovo prestižno sodelovanje z Uefo.

BYD je imel lani na Kitajskem na področju vseh NEV 26-odstotni tržni delež, med polno električnimi celo 25-odstotnega. Kitajcem so prodali 1,3 milijona električnih avtomobilov, drugouvrščena Tesla pa 603 tisoč – od tega le modelov Y kar 456 tisoč. Volkswagnu, edini evropski znamki med prvo deseterico na kitajskem trgu novih električnih avtomobilov, je uspelo lani prodati 155 tisoč avtomobilov.

Med posameznimi avtomobili je kljub prevladi BYD na vrhu končala omenjena tesla model Y. Sledila sta modela BYD (qin plus in song plus). Volkswagen je imel v prvi deseterici dva modela, ki ju izdeluje za kitajski trg – lavida in sagitar. Poleg modela Y Evropejci izmed najboljših poznamo lani sedmouvrščenega BYD dolphina.

Deset najuspešnejših avtomobilov na Kitajskem v letu 2023:

prodaja v 2023 sprememba 2023–2022 Tesla model Y 456 tisoč + 44,7 % BYD quin plus 434 tisoč + 40,9 % BYD song plus 390 tisoč –14,2 % nissan sylphy 376 tisoč –10,6 % volkswagen lavida 345 tisoč –1,5 % BYD yuan plus 309 tisoč +85,3 % BYD dolphin 299 tisoč +46,8 % volkswagen sagitar 285 tisoč +25,3 % changan CS75 plus 245 tisoč +7,2 % BYD seagull 239 tisoč nov

Deset najuspešnejših znamk električnih avtomobilov:

prodaja 2023 BYD 1,3 milijonov Tesla 603 tisoč Aion 477 tisoč Wuling 415 tisoč Nio 160 tisoč Volkswagen 155 tisoč Changan 146 tisoč Xpeng 140 tisoč Geely 121 tisoč Zeekr 118 tisoč

vir: CPCA