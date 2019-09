Udarec za Hrvata: policistom plačal tri tisoč evrov

Na Hrvaškem so pred kratkim močno dvignili kazni za nekatere najbolj pereče prekrške. Zaradi tega bi se morala prometna varnost izboljšati, a od naših sosedov zdaj tedensko prihajajo novice o več tisočakov vrednih kaznih, ki si jih prislužijo vozniki. Tokrat so v Čakovcu ujeli pijanega voznika, a to še ni bilo vse. Policisti so mu naložili skupno kazen v vrednosti kar 3.100 evrov.

Foto: STA

Vozil brez izpita in pijan v neregistriranem avtu

Hrvaški prometni policisti so v Čakovcu med rednim nadzorom prometa ustavili 50-letnega voznika, ki je vozil družinski citroën xsara picasso. Med pregledom so ugotovili, da je voznik vozil pod vplivom alkohola. Test je pokazal kar 2,16 mililitra alkohola na liter izdihanega zraka.

A to še ni bilo vse. Policisti so ugotovili, da voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, saj so mu ga vzeli zaradi neopravljenega zdravniškega pregleda. Tudi tukaj se zgodba ne konča. Vozniško dovoljenje je bilo pretečeno, hkrati pa ni imel opravljenega tehničnega pregleda na avtomobilu, zato avtomobil ni imel veljavnega prometnega dovoljenja.

Policisti so voznika aretirali in odpeljali na policijsko upravo. Naložili so mu 23 tisoč kun kazni (približno 3.100 evrov) in mu prepovedali vožnjo za prihodnjih šest mesecev.