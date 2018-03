Uberjevo avtonomno vozilo do smrti povozilo peško

Nacionalni odbor za varnost v transportu (NTSB) je v mesto Tempe pri Phoenixu, kjer je potekal test, poslal preiskovalno ekipo. Iz doslej znanih informacij pa je že jasno, da je šlo za nesrečo, kjer je tehnologija morda delovala brezhibno, vendar brez upoštevanja nepredvidljivega človeškega dejavnika. Ta je še vedno največji izziv strokovnjakov pri uvajanju nove tehnologije.

Na šoferskem sedežu Uberjevega testnega vozila je sicer sedel človek, vendar pa je bil avtomobil v samodejnem načinu obratovanja. Do nesreče je prišlo okrog 22. ure zvečer v nedeljo po krajevnem času. Elaine Herzberg so odpeljali v bolnišnico, kjer je kasneje podlegla poškodbam in postala prva smrtna žrtev avtonomnega vozila.

Uber je s testi začel leta 2016 v Pittsburghu, kasneje pa jih jih razširil še v Tempe in Toronto. Podobna vozila prihodnosti, ki bodo sčasoma bolj varna od vozil s šoferjem, preizkušajo tudi druga podjetja, med njimi Google in Tesla.

Doslej že več nesreč, a brez smrtnih žrtev

Do nesreč je že prišlo, vendar brez smrtnih žrtev. Uberjevo vozilo brez voznika, športni terenec volvo XC90, je bilo lani v mestu Tempe vpleteno v nesrečo, ki jo je zakrivil voznik drugega avtomobila, ko je izsilil prednost v križišču.

Arizona je podjetjem dovolila testiranja vozil brez šoferja in ta so to s pridom izkoristila. Google pri Phoenixu že leto dni pobira in odlaga potnike z avtomobili brez šoferja in nesreč še ni bilo.

Tovrstno testiranje je na primer v mestu, kot je New York, kjer pešci razen obiskovalcev redno kršijo prometne predpise pri prečkanju cest, trenutno preveč nevarno. Kršijo jih redno tudi vozniki in po novem še vse številčnejši kolesarji.