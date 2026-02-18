Twingo za Slovence: znane so cene, kako bo s tekmeci, kaj kažejo podatki s terena?

Izhodiščna cena za renault twinga bo v Sloveniji pod 20 tisočaki, toda za nekaj bolj uporaben avtomobil bo treba odšteti vsaj dva ali tri tisočake več. Prvi stik s predserijskimi twingi na slovenskih avtocestah daje tudi prve vpoglede v tehnične zmogljivosti avtomobila iz Revoza.

Serijski twingo ne bo podpiral hitrega polnjenja. Foto: Gregor Pavšič Te dni je mogoče med Novim mestom in Ljubljano spet srečati več twingov, ki jih Renault in Revoz pripravljata za uradno mednarodno predstavitev avtomobila na španski Ibizi. Tam bomo twinga prvič vozili tudi v naši redakciji.

Že med polnjenjem enega izmed predserijskih twingov pa smo pridobili nekaj tehničnih vpogledov v zmogljivosti avtomobila:

Poraba pri zmerni avtocestni vožnji je v tem obdobju med 15 in 17 kWh na sto kilometrov

Poraba 15 kWh bi pomenila realen doseg blizu 200 kilometrov, sicer pa okrog 150 kilometrov

Največja moč pri hitrem polnjenju je znašala 38 kilovatov, a je imela baterija v začetku polnjenja še 51 % energije

povprečna moč polnjenja med 51 in 82 % je bila 31 kW

Baterija se je od 51 do 82 % polnila slabih 16 minut

Po uradnih podatkih se baterija od 10 do 80 % napolni v 30 minutah

Po prvem vtisu je zanimiv širok kot odpiranja zadnjih vrat, prostora na zadnjih sedežih je več kot v renaultu 5 in tudi premična zadnja klop pripomore k prilagajanju izkoristka zadnje klopi oziroma prtljažnika

Podrobni podatki polnjenja baterije twinga z enosmernim tokom od 51 do 82 %. Foto: Gregor Pavšič

Kaj bo imel (in česa ne) twingo za 20 tisočakov?

Pri Renaultu so tudi za Slovenijo objavili cenik novega električnega twinga, ki je poleg clia za to francosko znamko najpomembnejši avtomobil letošnjega leta. Izhodiščna cena za twinga bo v Sloveniji deset evrov pod mejo 20 tisoč evrov, kar ne upošteva trenutne subvencije 7.200 evrov.

Kaj bo kupec za takega twinga dobil? Najprej 3,78 metra dolg in 1,72 metra širok avtomobil, ki bo imel 2,49 metra medosne razdalje. Prostornina prtljažnika je 260 litrov.

Tak twingo bo imel baterijo LFP kapacitete 27 kilovatnih ur (kWh), moč polnjenja pa bo v serijski različici 6,6 kilovata pri izmeničnem toku. Hitrega polnjenja z enosmernim tokom (DC) twingo serijsko ne nudi. Za doplačilo 600 evrov se moč polnjenja AC poveča na 11 kilovatov, avtomobil pa dobi tudi možnost hitrega polnjenja z močjo do 50 kilovatov. Ker je baterija majhna, tudi nizka moč polnjenja ne bi smela biti prevelika ovira.

In še to - serijski twingo za 20 tisočakov bo zagotovo rumen, saj je to osnovna in brezplačna barva. Ostale (zelena, rdeča in črna) stanejo 600 evrov. Serijski avtomobil prav tako nima še kabla za domače polnjenje.

Drugi paket opreme za dodatnih 1.500 evrov nudi veliko več

Drugi paket opreme techno bo od osnovnega dražji za 1.500 evrov. Imel bo precej širši nabor varnostno-asistenčnih sistemov, adaptivni radarski tempomat, samodejno klimatsko napravo, vzvratno kamero in tudi voznikov sedež bo mogoče nastavljati po višini, dolžini in naklonu.

Tudi pri tem paketu pa je treba doplačati serijsko precej skromno polnjenje in večino zakonsko opcijskih varnostnih sistemov. Če temu prištejemo še barvo, ki ni rumena, to ceno twinga poveča blizu 23 tisočakom, z varnostnim paketom pa že prek te meje.

Kaj pa tekmeci?

Spodaj je okvirna primerjava z nekaterimi tekmeci, pri čemer so opremljeni s primerljivo baterijo. Twingu je po velikosti najbližje hyundai inster, še manjši je leapmotor T03. Sodeč po podatkih in ceni bo med glavnimi tekmeci za twinga nekaj večji kitajski BYD dolphin surf, ki uradne cene za Slovenijo še nima. Spodaj so podatki za hrvaški trg.

Renault Twingo Leapmotor T03 BYD Dolphin Surf Hyundai Inster Dongfeng Box Citroen e-C3 22.090 EUR 18.990 EUR 22.990 EUR ** 23.990 EUR 24.900 EUR 25.690 EUR Dolžina: 3,78 m 3,62 m 3,99 m 3,82 m 4,02 m 4,01 m Medosje: 2,49 m 2,4 m 2,5 m 2,58 m 2,66 m Moč motorja: 60 kW 70 kW 65 kW 71 kW 70 kW 83 kW Baterija neto: 27 kWh 36 kWh 43 kWh 39 kWh 40 kWh 44 kWh Baterija tip: LFP LFP LFP NMC LFP LFP Prtljažnik: 260 l 210 l 308 l 280 l 326 l 310 l VL2? ne ne da Da da ne Moč polnjenja DC: 50 kW 48 kW 85 kW 73 kW 61 kW Moč polnjenja AC: 11 kW 6,6 kW 11 kW 11 kW 6,6 kW * 7,4 kW Naj. Hitrost: 130 km/h 130 km/h 150 km/h 140 km/h 140 km/h 132 km/h EuroNCAP: / / 5 4 3 /

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič