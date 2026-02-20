Renaultova prodaja rasla, dobiček padel: rešitve iščejo izven Evrope

Skupina Renault Group je lani prodala več vozil in povečala prihodke, a kljub temu zabeležila 15-odstotni padec operativnega dobička

Najpomembnejši v Evropi bo novi clio. Foto: Gregor Pavšič Skupina Renault je v letu 2025 ustvarila 3,6 milijarde evrov operativnega dobička, kar je 15 odstotkov manj kot leto prej, čeprav so prihodki zrasli za tri odstotke na 57,9 milijarde evrov. Operativna marža iz osnovne dejavnosti je znašala 6,3 odstotka, kar je v skladu z lani revidiranimi napovedmi, vendar pod ravnmi, ki so jih pričakovali vlagatelji.

Prodajne količine so se povečale na 2,34 milijona vozil oziroma za 3,2 odstotka, a višja prodaja ni zadoščala za ohranitev prejšnje ravni dobičkonosnosti. Znižanje marže je povzročilo tudi padec delniške cene.

Notranjost modela filante. Foto: Renault

Renault za leto 2026 napoveduje dodatno znižanje operativne marže na približno 5,5 odstotka prihodkov, predvsem zaradi zaostrene konkurence v Evropi, kjer pritiskajo tako kitajske znamke kot tudi cenovno agresivni tradicionalni tekmeci.

Na končni rezultat je močno vplival japonski partner Nissan. Čisti dobiček je bil nižji za 10,9 milijarde evrov in sicer predvsem zaradi spremembe računovodske obravnave deleža v Nissanu ter 2,3 milijarde evrov negativnih prispevkov pridruženih podjetij.

Ob pritiskih na marže Renault krepi ambicije zunaj Evrope. Vodstvo napoveduje širitev na trgih, kot sta Indija in Latinska Amerika, kjer vidi večji potencial rasti in izboljšanja ekonomije obsega. Srednjeročno cilja na operativno maržo med petimi in sedmimi odstotki ter povprečni letni prosti denarni tok najmanj 1,5 milijarde evrov.