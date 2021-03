Tveganje se je izplačalo, s prenovo je na voljo praktično vse #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kona je leta 2017 ulovila še zadnji vlak in se uspešno pridružila bliskoviti rasti majhnih crossoverjev, ki so se v Sloveniji izstrelili skoraj čisto na vrh. Gre že za drugi najmočnejši segment v Sloveniji, ki za prvim mestom zaostaja za nekaj sto prodanih avtov. A naj se vrnemo h koni. S tokratno prenovo želi vstopiti med peterico najbolje prodajanih crossoverjev pri nas, pri tem ji bo pomagal osvežen videz, možnost štirikolesnega pogona, športni paket N-line in digitalnimi merilniki. Cene se za vstopni litrski trivaljnik začnejo pri 19.500 evrih oziroma z upoštevanim popustom pri 17 tisoč evrih.