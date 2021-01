Tudi prek ledenika: tak turistični avtobus imajo Islandci #video

Turistično podjetje je avtobus z zgornjega videa poimenovalo po Odinovem osmeronogem konju Sleipnirju iz nordijske mitologije. Ime je primerno glede na to, da ima ta velikanski avtobus osem masivnih pnevmatik, ki mu pomagajo prečkati razpoke, široke do tri metre.

Prevozi lahko tri metre široke razpoke

Avtobus je dolg 15 metrov, zato se pohvali s prostornim potniškim delom, velikimi stekli za lažji ogled ledenika in razkošnimi sedeži. Zaradi gromozanskih pnevmatik potrebuje močan motor. Ta ima kar 633 kilovatov in je zmožen na ledeniku doseči 60 kilometrov na uro. Seveda gre zaradi dimenzij za požrešno pošast. Na sto prevoženih kilometrov porabi kar 45 litrov goriva.

Popotnike bodo v tem avtobusu razvajali z vseh strani. Ogromna stekla in lesena notranjost so le pika na i, v prostorih spodaj so celo kuhinja, miza in stoli, če si kdo zaželi kosila v tej slikoviti pokrajini.

Sodeč po pisanju lokalnega medija, je avtobus ustvaril 59-letni mehanik Astvaldur Oskarsson, ves projekt pa je stal 70 milijonov islandskih kron oziroma 445 tisoč evrov po današnjem menjalnem tečaju. Kljub visokim stroškom izdelave in na prevožen kilometer turistično društvo za ogled ledenika z avtobusom zaračuna 65 evrov.

Foto: Sleipnir tours

Foto: Sleipnir tours