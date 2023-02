Tudi BMW na vodik? Za zdaj le poizkusno. #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

BMW je lani skupno prodal več kot 215 tisoč povsem električnih avtomobilov, kar je predstavljalo slabih devet odstotkov celotne prodaje bavarske družbe. V primerjavi z letom 2021 so prodajo električnih avtomobilov več kot podvojili. Letos naj bi delež električnih pogonov pri BMW že predstavljal 15 odstotkov. Najpozneje do leta 2030 naj bi ta delež presegel 50 odstotkov.

Toyotine le gorivne celice, ostalo je produkt BMW

Kljub jasni usmeritvi v klasične baterijske električne avtomobile, pa BMW vzporedno razvija tudi tehnologijo pogona s pomočjo vodika. Ta je za širšo implementacijo za zdaj še neprimerna - težava predvsem drage polnilne infrastrukture.

BMW je avtomobil iX5 hydrogen kot koncept predstavil že leta 2019 na avtomobilski razstavi v Frankfurtu. Posamične celice je BMW dobil od Toyote, s katero na tem področju sodeluje že deset let. Toyota je z miraijem tudi eden redkih proizvajalcev (poleg Hyundaija) s serijskim avtomobilom na vodik. Nedavno smo tak avtomobil v Munchnu opazili tudi v vlogi taksija.

Nemci nato vodikove celice organizirajo sami, tudi za pogon so uporabili svoje že znane rešitve. Sistemska moč pogona znaša 291 kilovatov (dobrih 400 “konjev”). Vodik je skladiščen v dveh 700-barskih rezervoarjih. Skupno ga je v avtomobilu do šest kilogramov, kar po WLTP zadošča za doseg do 504 kilometrov. Bolj kot sam doseg, če ga primerjamo s klasičnimi električnimi avtomobili, izstopa hitrost polnjenja.

Avtomobil ima nameščeno tudi litij-ionsko baterijo, katere kapaciteta uradno ni znana. Z energijo v bateriji je na voljo 170, zgolj s sistemom vodikovih gorivnih celic pa 125 kilovatov. Omenjena baterija se po potrebi polni iz vodikovih gorivnih celic ali pa prek regekuperacije zavorne energije. Ker je spredaj nameščen sistem vodikovega pogona, ima lahko ta iX5 pogon le na zadnji par koles.

Testno floto vozil so izdelali v Munchnu, kjer na projektu dela okrog 800 ljudi. Nadaljnji načrti z vodikovim pogonom pri BMW še niso znani.

