Tri leta rekordne rasti, zdaj jih čaka najtežji izziv

“Prepričani smo v naš povratek,” je ob objavi rezultatov povedal začasni predsednik Seata Carsten Isensee, ki delo opravlja namesto nekdanjega predsednika Luce de Mea. Ta je s 1. julijem tudi uradno prevzel vodenje Renaulta.

Po lanskem rekordu letošnje krizno leto

Seat je lani zabeležil svoje rekordno leto. Prodali so 574.078 novih avtomobilov, kar je bilo 11 odstotkov več kot leta 2018. To je bilo zanje tudi tretje leto zaporedne rasti z vsaj 10 odstotki na letni ravni.

Toda letošnje razmere so močno prizadele tudi njihovo poslovanje. Izguba v prvem četrtletju je znašala 48 milijonov evrov, po napovedih Isenseeja bi lahko bila v drugem četrtletju izguba še večja. V drugi polovici leta vendarle pričakujejo stabilizacijo razmer.

Načrtovali so velika vlaganja

Pri Seatu sicer nameravajo do leta 2025 v nove tehnologije in razvoj vložiti pet milijard evrov. S pravo podporo španske vlade želijo v Martorellu pri Barceloni predvsem izdelovati električne avtomobile. Z njimi bi v tej tovarni lahko začeli leta 2025, a je to odvisno od večjega deleža obnovljive energije in izboljšanja španske polnilne infrastrukture.