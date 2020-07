Presenečenje iz Španije: Podznamka VW dobila prednost

Seat je že predstavil svoj koncept električnega avtomobila el born, ki je bil španska preobleka Volkswagnove električne kombilimuzine ID.3. Toda vsaj za zdaj bo dostop do tega modela očitno dobila Seatova podznamka Cupra, ki je do zdaj na trgu nastopala le z dokaj neposrečeno različico Seatove atece.

Električna športnost? Cupra s prednostjo pred Volkswagnom.

Cupra bo tako znotraj Volkswagnovega koncerna kot prva predstavila športni električni avtomobil. To velja vsaj za področje velikoserijskih modelov, saj elektrika danes seveda že poganja tudi Porschejeva vozila. Cupra el-born bo na ceste zapeljal prihodnje leto. Tehnične podrobnosti še niso znane.

Foto: Seat

Foto: Seat

Za zdaj so razkrili le kapaciteto baterije

Izjema je le kapaciteta baterije, ki bo 77 kilovatnih ur. Uradni doseg po WLTP bo znašal do 500 kilometrov. Znan je tudi pospešek, ki bo do 50 kilometrov na uro znašal 2,9 sekunde. Tistega, bolj zgovornega, do 100 kilometrov na uro, pa še niso razkrili.

V primerjavi z Volkswagnovim ID.3 bo imel cupra el-born nekoliko bolj agresiven sprednji del, nižje stranske pragove in tudi nova platišča. Rahle spremembe vidimo tudi v notranjosti, kjer so pri Cupri uspeli dodati električni kombilimuzini pridih športnosti.

Avtomobil bodo sicer izdelovali v nemškem Zwickauu, v isti tovarni kot volkswagna ID.3. To tovarno so pri Volkswagnu namenili zgolj proizvodnji električnih avtomobilov.

Cupra je že lani postala partner mobilnosti nogometnega kluba Barcelona in zdaj so svoj prihodnji model formentor - ki bo električni crossover - označili za uradni avtomobil katalonskega kluba. To sicer ne pomeni, da se bodo vsi igralci vozili z njim. Ti imajo še naprej na voljo precej dražje in bolj luksuzne avtomobile, bodo pa formentorji na voljo v klubu za najrazličnejše priložnosti. Zagotovo pa ga bo vozil vratar Marc-Andre ter Stegen, ki je tudi globalni ambasador Cupre. Seat je sicer za formentorja dobil 20 tisoč uradnih “povpraševanj”, prav včeraj pa so za ta avtomobil tudi odprli prednaročila.