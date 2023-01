Tragično: umrl je eden največjih zvezdnikov avtomobilizma

Ken Block je bil vizionarski podjetnik, ki je soustanovil znamko superg DC in bil v zadnjih 20 letih tudi uspešen avtomobilski dirkač. Najprej je postal velik promotor relija v Severni Ameriki, nato se je preizkušal tudi v svetovnem prvenstvu, največjo zapuščino pa je ustvaril s serijo visokoprodukcijskih avtomobilskih videov Gymkhana. Tam je z atraktivnimi vožnjami, drsenji in izbranimi lokacijami postavil nove standarde, vse to pa združeval s svojimi športnimi ambicijami in promoviral svoj šport. Za mnoge mlajše športnike je predstavljal neizmeren vir navdiha.

Zadnji izdelek je predstavil pred nekaj meseci – po ulicah Las Vegasa je navduševal z električno izpeljanko audija S1 hoonitron. Njegovo ime na Googlu najde več kot 140 milijonov zadetkov.

Lani je postal ameriški podprvak v reliju, star je bil 55 let. Tragična nesreča se je včeraj zgodila pri Woodlandu z zvezni državi Utah. Block se je vozil s snežnimi sanmi, ko so se te dvignile in pristale neposredno na njem.

Blocka so za mrtvega razglasili že na mestu nesreče. Ena izmed njegovih hčera, Lucy Block, se je že kot najstnica preizkusila v reliju.

Zadnji video: Električni audi in Las Vegas

Video: Blockova Gymkhana iz San Francisca

Foto: osebni arhiv

Foto: Hoonigan

Foto: Audi