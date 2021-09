Ameriški zvezdnik YouTuba zdaj z električnimi audiji #video

Ken Block je januarja letos po enajstih letih končal sodelovanje s Fordom in danes potrdil, da vstopa v novo zgodbo z Audijem. Kot sta sporočili obe strani, bo Block pomagal razvijati električne modele, a kaj to pomeni v praksi, še ni znano. Je pa takoj sedel za volan nekaterih legendarnih modelov znamke in tudi najnovejših električnih modelov.

"Audi je znamka, ki je v meni vzbudila strast do motošporta. Ekstremno sem navdušen nad začetkom novega poglavja. Skupaj bomo razvijali inovativne projekte, ki bodo premikali meje električne mobilnosti," je povedal Block. Seveda je potrditev sodelovanja Block začinil z videom, kjer se je spoznal z nekaterimi legendarnimi audijevimi modeli - reli dirkalnikom sport quattro S1, dirkalnikom V8 quattro iz prvenstva DTM in navsezadnje tudi s povsem novim e-tron vision gran turismo.

Bodo v naslednji Gymkhani glavne zvezde audiji?

Svetovno znani dirkač, youtuber in filmski zvezdnik je postal prepoznaven predvsem po dirkaški seriji Gymkhana. Med prvim srečanjem je bil navdušen nad audijevim RS e-tron GT. "Dizajn je izvrsten, z veliko podrobnostmi. Vozniška izkušnja je odlična - avto je izredno hiter in zelo agilen. Središče gravitacije je zelo nizko, zato lahko hitro menjaš smer."

Žal pa nobena izmed obeh strani ni jasno povedala, kaj bo to sodelovanje prineslo. Najverjetneje se bo vse skupaj začelo z videoposnetki in filmi, kjer bo Block počel norčije z audiji in ne več s fordi. Kar enajst let je bil prepoznaven obraz tega ameriškega proizvajalca avtov, ljudje pa so se navduševali nad njegovimi predelanimi fordi. Če je v nekaterih potreboval zaščito za lažje dihanje, bo v električnih audijih vse drugače.

Foto: Audi

Foto: Audi