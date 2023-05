16-letnica izgubila slavnega očeta, sedla bo v njegov “bombnik”

Ken Block je bil znani ameriški avtomobilist in dirkač, prava zvezda YouTuba in ostalih družbenih omrežij, sicer pa tudi uspešni podjetnik in velik avtomobilski navdušenec. Drugega januarja letos se je ponesrečil med vožnjo s snežnimi sanmi.

Blockova nesreča je pretresla njegovo družino, ki je bila tesno povezana s Kenovimi športnimi projekti. Tako žena Lisa kot hči Lia sta tudi sami postali voznici relija. Lia je lani v severnoameriškem prvenstvu vozila ford fiesto R2T, letos pa je presedla v subaru BRZ. Lucy Block letos vozi ford fiesto rally3, njen sovoznik pa je Alessandro Gelsomino - Italijan je bil pred tem redni sovoznik njenega pokojnega moža.

Foto: Hoonigan

Foto: Hoonigan

16-letna Lia je skupaj z očetom pred njegovo nesrečo posnela že več videov, zdaj pa bo sedla v enega njegovih dolgoletnih projektov. Gre za močno predelani porsche 911, ki so ga preurejali kar deset let. Osnova zanj je porsche 912 iz leta 1996; nato je dobil štirikolesni pogon in številne predelave. Štirilitrski šestvaljnik v dirkalniku zmore zdaj kar 1.400 “konjev”.

Pikes Peak je bil za Kena Blocka eden največjih izzivov in na tej cesti je tudi posnel enega najbolj atraktivnih delov svoje video serije Gymkhana. Porschejevega dirkalnika mu na 20 kilometra dolgi cesti, ki se povzpne do 4.302 metra visoko, ni bilo usojeno voziti.

Njegovo nalogo bo tako opravila njegova hči, ki bo avtomobil sicer peljala izven uradne tekmovalne konkurence.

Že desetletje povsem asfaltna dirka “proti oblakom”

Dirka na Pikes Peak bo letos potekala 25. junija. Poleg Blockove in družinskega porscheja bo na štartu še nekaj zanimivih avtomobilov. Francoski Alpine bo tja poslal posebno različico svojega avtomobila, Radford bo za Američan Tannerja Fousta pripravil prototip type 62-2 - ta ima kombinacijo mase 861 kilogramov in 700 “konjev”.

Prvo dirko na Pikes Peak so izpeljali leta 1916. Cesta v ameriški zvezni državi Kolorado je bila dolgo makadamska in je po njej tudi najbolj zaslovela. Zaradi onesnaževanja so jo začeli leta 2002 postopno asfaltirati, zdaj je že dobro desetletje makadam zgolj spomin. Asfaltna cesta je spremenila naravo druge najstarejše ameriške avtomobilske dirke in odprla vrata precej širšemu naboru avtomobilov.