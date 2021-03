Toyotino presenečenje: po umiku Francozov so si dali duška #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Toyota bo nadaljevala zgodbo in pospešeno razvija tretjo generacijo ayga. Napoveduje ga koncept aygo X prologue.

Toyota bo nadaljevala zgodbo in pospešeno razvija tretjo generacijo ayga. Napoveduje ga koncept aygo X prologue. Foto: Toyota

Toyotin aygo je od nekdaj stavil na dinamično zunanjo podobo, s katero je vedno izstopal na mestnih ulicah. Ob njegovem debiju leta 2005 je bilo v segmentu malih mestnih avtov le nekaj tekmecev, v naslednjem desetletju je konkurenca postala ostra, in praktično vsak proizvajalec je imel svojega mestnega malčka. V zadnjih letih se konkurenca krči, tudi polbrata iz skupine PSA sta pomahala v slovo, a pri Toyoti so se odločili, da nadaljujejo pot z aygom − napoveduje ga novi atraktivni koncept aygo X prologue.

Ker se peugeot 108 in citroen C1 poslavljata, bo tretjo generacijo ayga razvila izključno Toyota. Koncept napovedujejo še naprej drzen videz, velika kolesa in 'nabiti' blatniki, nekaj oblikovnih rešitev pa je iz segmenta manjših športnih terencev. Koncept krasijo še skrite kljuke in majhna stranska ogledala, a te oblikovne posebnosti zagotovo ne bodo prešle praga proizvodnje.

Kamere skrite v ogledalih

Kot se za koncept spodobi je opremljen z zanimivih naborom tehnoloških rešitev. Na primer, na obeh ogledalih sta vgrajeni kameri, ki snemata dogajanje okoli avtomobila. Voznik lahko te posneteke potem pregleduje in deli z drugimi. Na zadku je nameščeno skrito držalo za kolesa, s tem pa se še poudarja značaj novega ayga, ki bi rad prepričal tudi aktivne manjše družine. Seveda ne manjka niti strešni letvi za vgradnjo dodatnega strešnega kovčka.

Dvobarvna kombinacijo smo spoznali že pri predhodniku, tokrat pa bo nabor personalizacijskih opcij še večji. Žal niso pokazali potniške kabine, prav tako ostajajo skrivnostne tehnične značilnosti. Tretja generacija ayga je razvita v Evropi in je namenjena predvsem evropskim voznikom, kljub pospešeni elektrifikaciji pa bo pod pokrovom motorja vgrajen običajen bencinski motor.

Serijski aygo bo slonel na arhitekturi TNGA-B, ki si jo deli z večjim bratom yarisom. S tem bodo pri Toyoti nižali razvojne stroške in omogočili modelu nadaljno prisotnost na trgu. Na ceste bo zapeljal prihodnje leto.

Foto: Toyota

Foto: Toyota