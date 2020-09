Toyotino “darilo” Suzukiju: ta karavan kmalu tudi v Sloveniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S tem avtomobilom se bo nadaljevalo sodelovanje Toyote in Suzukija. Ti so od Toyote najprej dobili svojo izvedbo športnega terenca RAV4 (across), zdaj pa se bo podobno zgodilo še s corollo. Pri Suzukiju se bo ta karavanski avtomobil imenoval swace.

S corollo si deli tudi hibridni pogon

Dolg bo 4,65 metra in bo imel 2,7 metra medosne razdalje. Osnovna prostornina prtljažnika bo 596 litrov, ki pa jo bo mogoče povečati vse do 1.606 litrov prostornine.

Avtomobil bo poganjal dobro znani hibridni sklop, katerega jedro bo bencinski 1,8-litrski motor. Moč se bo prenašala na sprednji kolesi, kapaciteta baterije bo 3,6 kilovatne ure.

Swace le za kupce v Evropi

Odločitev za izbiro karavanske izvedbe corolle je zanimiva, sicer pa si bo s tem hibridnim avtomobilom Suzuki poskušal predvsem znižati povprečni izpust CO2. Hkrati bodo s Toyotinim bratrancem tudi učinkovito dopolnili svojo ponudbo modelov. Avtomobil bo sicer na voljo le v Evropi, v Sloveniji predvidoma od začetka prihodnjega leta.

Foto: Suzuki

