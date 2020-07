Tudi Slovencem kmalu nov suzuki: na kaj vas spominja?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Suzuki across

Suzuki bo letos v Evropi ponudil nov model in sicer športnega terenca s priključno hibridnim pogonom, ki je rezultat sodelovanja s Toyoto. Across bo preoblečena toyota RAV4.

Novi across je prvi rezultat sodelovanja Suzukija in Toyote na določenih modelih. Čeprav ima drugačen sprednji del, je zares močno podoben toyoti RAV4 in na cesti bo marsikdo lahko tudi zamenjal oba modela.

Pogon bodo sestavljali trije motorji

To bo športni terenec s priključno hibridnim pogonom. Tega sestavljata 2,5-litrski bencinski motor in dva elektromotorja (vsak na eni osi). V dnu vozila je še baterije s kapaciteto dobrih 18 kilovatnih ur. Moč bencinskega motorja je 129 kilovatov, moč elektromotorjev pa 134 oziroma 40 kilovatov.

Pri Suzukiju sistemske moči niso navedli, a lahko pričakujemo podobno kot pri RAV4 - to je 225 kilovatov. Električni doseg bo znašal do 75 kilometrov.

Suzuki bo novi model across v Evropi začel prodajati konec letošnjega leta. Na voljo bo tudi v Sloveniji. Imel bo vse moderne varnostno-asistenčne sisteme in tudi pomoč pri vožnji izven urejenih cestišč.

Foto: Suzuki

