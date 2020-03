Kdaj zagon tovarn? Toyotine ostajajo zaprte skoraj do maja.

Ker pandemija ne popušča, praktično vsi proizvajalci s tovarnami v Evropi lahko le čakajo na ponoven zagon proizvodnje. Pri Toyoti so tako potrdili, da bodo njihove tovarne po vsej Evropi ostale zaprte vsaj do 20. aprila. Izjema je le Rusija, kjer bodo vsaj za zdaj nadaljevali izdelavo avtomobilov.

Ker se širjenje koronavirusa po državah ne umirja, je bila Toyota prisiljena podaljšati prekinitev proizvodnje v vseh obratih v Evropi. Za zdaj bodo avte izdelovali le še v Rusiji, a bodo tudi tam prekinili delo, če se bo virus začel hitro širiti. Do kdaj bodo stroji mirovali in bodo delavci doma, je težko napovedati, zato so Japonci potrdili le eno - ne bodo začeli pred 20. aprilom oziroma bodo prekinitev še podaljšali, če bo to potrebno.

Težave z dobavo delov se bodo še stopnjevale

Tudi če bodo evropske države v prihodnjih tednih zajezile širitev virusa, Toyota ne bo prehitro zagnala proizvodnje. Težava ni le Širjenje koronavirusa ima vpliv tudi na dobavne verige in pomanjkanje sestavnih delov. Foto: Gašper Pirman širjenje virusa, temveč predvsem pomanjkanje sestavnih delov in motene dobavne verige. Tudi prodajne številke so ta trenutek nične, zato izdelava novih avtov ni na prvem mestu.

Nujni proces za vzdrževanje tovarn v stanju pripravljenosti in posledičen lažji ponoven zagon bodo izvajali z omejenim številom zaposlenih, ki bodo delo izvajali le po potrebi. V nekaterih državah so zaprli tudi prodajne salone, a ohranjajo odprte servisne delavnice.

Za zdaj Toyotine tovarne stojijo v Franciji, Veliki Britaniji, na Češkem, Poljskem, v Turčiji in na Portugalskem. Rusko tovarno bodo zaprli le za pet dni, od 30. marca do 3. aprila, prav tako je prekinjeno delo v vseh tovarna v Severni Ameriki.