Tovarne zaprte: bodo namesto avtov izdelovali ventilatorje?

Medtem ko so avtomobilske tovarne v Evropi zaprte, jih vse več ponuja možnost izdelave medicinskih ventilatorjev. Tovarne so za zdaj sicer večinoma zaprli za dva tedna, a proizvodnja vozil bi lahko obstala dlje časa.

Herbert Diess, predsednik koncerna Volkswagen. Foto: Reuters "Tovarne lahko ostanejo zaprte še več tednov," opozarja Herbert Diess, predsednik koncerna Volkswagen.

Pri največjem evropskem proizvajalcu avtomobilov so prejšnji teden zaprli svoje tovarne. Trenutno sicer za dva tedna, nekatere med njimi za tri. Po Diessovih besedah pa bo kriza s širjenjem okužb s koronavirusom trajala še več tednov ter da se morajo tudi sami pripraviti na nove razmere. Čeprav nadaljujejo s svojimi osrednjimi strateškim načrti, je po Diessovih besedah trenutno prodajne in poslovne načrte za letošnje leto skoraj nemogoče določiti. Nemec opozarja tudi na velik padec dobička v prvih treh mesecih letošnjega leta.

Industrijski tiskalniki 3D za izdelavo medicinskih ventilatorjev?

Volkswagen je medtem le eden od proizvajalcev avtomobilov, ki so obljubili pomoč pri izdelavi ventilatorjev v medicinske namene. Ti so nujni pri zagotavljanju pomoči pri dihanju za paciente, ki so okuženi s koronavirusom covid-19 in so trenutno v bolnišnicah.

Tovarne lahko uporabijo svoje industrijske tiskalnike 3D, samo pri Volkswagnu jih imajo na voljo vsaj 125. Oblikovali so že delovno skupino, ki bo preverila zmogljivosti in izdelala prve prototipe.

Podobno pomoč so obljubili tudi pri Fordu, General Motorsu, Ferrariju, Nissanu, BMW-ju, McLarnu, Porscheju, Volvu, Tesli in še nekaterih proizvajalcih. V Italiji so se za izdelavo ventilatorjev zavzeli tudi v Fiatovih tovarnah, kjer trenutno prav tako ne izdelujejo avtomobilov.