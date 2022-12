Toyotina nova generacija hibrida, nastajajo na Poljskem #foto

Toyota na Poljskem izdeluje hibridne električne menjalnike, vključno z generatorjem in pogonskim elektromotorjem, ki sta pomembna sestavna dela celotnega hibridnega pogonskega sklopa. Skupaj z 1,8-litrskim bencinskim motorjem, ki ga bodo izdelovali v Angliji, bodo sestavljali peto generacijo Toyotinega hibridnega pogona.

Ta prinaša lažje in bolj kompaktne elektromotorje, še več električnega pogona v hibridnem sistemu, večjo moč pogona in še nižjo porabo oziroma izpuste. Sistemska moč pogona z 1,8-litrskim bencinskim motorjem znaša 140 "konjev". Pospešek do 100 kilometrov na uro bo boljši za 1,7 sekunde. Znašal bo 9,2 sekunde.

Toyota je hibridne pogone četrte generacije proizvajala od leta 2016 v Angliji in od leta 2018 tudi na Poljskem. Tam so v posodobitev tovarne in sedmih proizvodnih linij vložili 77 milijonov evrov.

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) proizvaja hibridne menjalnike in bencinske motorje, ki so kombinirani s hibridnimi menjalniki. TMMP ima dva proizvodna obrata v Spodnji Šleziji. Tovarna v Walbrzychu proizvaja običajne in hibridne menjalnike ter bencinske motorje za običajne in hibridne pogonske sklope. Tovarna Jelcz-Laskowice pa proizvaja bencinske motorje za običajne in hibridne pogonske sklope. V letu 2021 so pri TMMP proizvedli 475 tisoč menjalnikov ter 438 tisoč motorjev za dobavo Toyotinim tovarnam v Evropi (Češka, Velika Britanija, Francija, Turčija) in zunaj Evrope (Južna Afrika). TMMP trenutno zaposluje 3.400 ljudi.

Foto: Toyota

Glavni pogonski elektromotor poganja kolesa s pomočjo toka, ki ga ustvarjata generator in baterija. Foto: Toyota

Tovarna v poljskem Walbrzychu Foto: Toyota