Toyotin ''berlingo'': zaman boste iskali hibridni pogon #foto

Toyota je poglobila sodelovanje s skupino PSA in je od njih sedaj prevzela še osnovo citroen berlinga oziroma peugeot rifterja. Nastal je proace city, družinski enoprostorec ali tovorni kombi, ki je resnici na ljubo enak francoskima bratoma, a Toyota ponuja zanj podaljšano triletno garancijo in dvoletno polno jamstvo. Cene za Toyotin družinski proace city se začnejo pri 16 tisoč evrih, ker gre za prevzeti model, pa boste na seznamu motornih možnosti zaman iskali hibridni pogon.

Toyotin proace city v celoti sloni na PSA-jevi arhitekturi, ki si jo deli s kompaktnimi družinskimi modeli peugeot rifter, citroën berlingo in opel combo life. Še več, najnovejši Toyotin model bodo izdelovali v obratu Vigo v Španiji, kjer že izdelujejo modela partner in berlingo. Proace city je na voljo v dveh različnih dolžinah (4,4 oziroma 4,7 metra) in v dveh različicah - potniški in tovorni. Ker se bo osemdeset odstotkov kupcev odločilo za družinsko možnost, bomo več besed namenili slednji.

So novost le Toyotine oznake?

Res je, gre za osnovo PSA in podobnost s preostalimi tremi trojčki iz francoske skupine je očitna. Proace city se od njih razlikuje po oznakah in nosu vozila, ki pa je še vedno precej podoben preostalim modelom. Enako je v potniški kabini, kjer je razen logotipa na volanu in spremenjene grafike na večopravilni enoti vse praktično enako.

Čeprav sta na voljo dve dolžini, je možno pri obeh izbrati pet ali sedem sedežev, pri čemer so tisti v drugi vrsti ločeni in nase sprejmejo tri otroške sedeže. Poleg individualnih sedežev se proace city pohvali še s številnimi odlagalnimi površinami. V avtu jih je kar osemnajst, hvalimo tudi zadnjo prtljažno polico, nastavljivo po višini, ki ima največjo nosilnost 25 kilogramov.

Poleg Toyotinih oznak se od preostalih treh modelov razlikuje predvsem po sprednjem delu. Foto: Gašper Pirman

V tovorni del tudi dve evropaleti

Tako kot preostali trojčki ima proace city pri krajši različici največjo prostornino tovornega dela 3,3 kubične metre oziroma 4,3 kubične metre pri daljši tovorni izvedenki. S tem je proace city eden od redkih kompaktnih modelov, ki lahko vase sprejme dve evropaleti, pri obeh pa je nosilnost 1.000 kilogramov.

Kot pravijo pri uvozniku, se proace city pohvali še z najdaljšim tovornim prostorom - 3,1 oziroma 3,4 metra pri dolgi različici. Podjetniki bodo cenili predvsem sistem smart cargo, ki prinaša modularno zasnovo tovornega dela in potniške kabine. Možnosti so skoraj neomejene, kupec pa lahko izbira med dvema ali tremi sedeži spredaj.

Kako prepričati kupce, da ne izberejo razrednega prvaka?

Toyota se z modelom proace city podaja v razred, kjer do sedaj še niso imeli svojega modela. Gre za peti najbolje prodajani Foto: Gašper Pirman segment pri nas s 6,2-odstotnim tržnim deležem, zato želijo v letošnjem letu prodati 110 modelov, kot že rečeno jih bo 80 odstotkov potniških. Prodajni kralj ostaja berlingo, a pri Toyoti želijo kupce prepričati s triletno garancijo in dvoletnim jamstvom, ki pokriva vse, kar pokriva tovarniška garancija.

Ker so po ceniku za okoli tisočaka dražji kot na primer berlingo, pravijo, da bodo začetno višjo nakupno ceno skoraj poravnali z novim modelom financiranja. Lastnikom, ki bodo vozilo odplačevali mesečno ter po Toyotinem financiranju, pa zagotavljajo, da bodo imeli vključena vsa zavarovanja, servise, menjavo gum in drugo. Po petih letih lahko to vozilo zamenjajo za novo in nadaljujejo mesečno odplačevanje.

V notranjosti je osemnajst različnih odlagalnih površin. Foto: Gašper Pirman

Med motorji ni hibridnega pogona

Večopravilna enota je prav tako povzeta od PSA, a ima drugačno grafiko v stilu Toyote. Foto: Gašper Pirman Toyota, sinonim za hibridni pogon, tokrat v motorni paleti nima hibridnega pogona. Ker gre za prevzeti model s strani skupine PSA, so na voljo bencinski in dizelski motorji. Uvoznik pričakuje, da bo delež med njima polovičen, vsekakor pa si želijo imeti večjo prodajo bencinskih motorjev.

Na seznamu je tako mogoče najti 1,2-litrski turbobencinar z 81 oziroma 96 kilovati in 1,5-litrski turbodizel s 75 oziroma 96 kilovati. Kaj pa cene? Za potniško različico se začnejo pri 16 tisoč evrih, za tovorno pa pri 17 tisoč evrih. Za podaljšano različico je treba doplačati 700 evrov oziroma 950, če želite imeti drsna vrata na obeh straneh.