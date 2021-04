Toyota razkriva: ne le pogon, tudi notranjost bo zanimiva

Do leta 2025 bo okrog 10 odstotkov Toyotinih avtomobilov imelo pogon brez neposrednega izpusta CO2. Foto: Toyota Toyota je že več kot desetletje zapisana postopni elektrifikaciji in hibridnim pogonom, zdaj pa vendarle stopajo tudi na področje povsem električnih vozil. To dokazuje koncept bZ4X, razkrit na avtomobilskem salonu v Šanghaju.

To je šele koncept, ki napoveduje električnega športnega terenca (dimenzijsko podoben RAV4), za katerega pa tehnične podrobnosti za zdaj še niso znane. Izhajal bo z nove namenske platforme e-TNGA, ki jo je Toyota razvila skupaj s Subarujem. Ta omogoča daljšo medosno razdaljo in krajše previse, s tem pa več prostora za potnike v drugi vrsti sedežev.

Foto: Toyota

Podobno zasnovo volana je nedavno za prenovljena modela S in X napovedala Tesla. Foto: Toyota

Pogled v notranjost razkriva prostornost prav zadaj in tudi dokaj pogumno oblikovan vozniški prostor. Volanski obroč je na vrhu odrezan, kar pri Toyoti napovedujejo tudi za serijski avtomobil. Opaziti je mogoče tudi nizek položaj volanskega obroča oziroma višje postavljene merilnike.

Tako zasnovo že leta poznamo v Peugeotovih avtomobilih (i-cockpit), kjer pa je marsikateri voznik merilnike zato slabše videl. Toyota to težavo pri konceptu razrešuje z odrezanim zgornjim delom volanskega obroča.

Na cestah sredi leta 2022

Avtomobil bodo izdelovali na Kitajskem in Japonskem, prodajati pa ga bodo začeli v sredini prihodnjega leta.

Do leta 2025 želi Toyota med svojimi modeli prodati 70 odstotkov hibridov, deset odstotkov priključnih hibridov in več kot deset odstotkov vozil brez neposrednega izpusta CO2. To so klasični električni in tudi avtomobili s pogonom na vodikove gorivne celice.

Na merilnike bo voznik gledal prek volanskega obroča. Ker je ta zgoraj odrezan, ne bo težav z vidljivostjo na merilnike. Foto: Toyota

Foto: Toyota

Foto: Toyota

Foto: Toyota

Foto: Toyota