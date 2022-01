Toyota ostaja na vrhu, Volkswagen najslabše v desetih letih

Toyota je lani prodala 10,5 milijona avtomobilov, kar vključuje tudi prodajo družb Daihatsu Motors in Hino Motors. Skupno prodajo so v primerjavi s predlanskim letom povečali za dobrih deset odstotkov.

Za Volkswagen najslabši prodajni izkupiček v desetih letih

Japonci so tako že drugo leto zapored najuspešnejši svetovni proizvajalec. Volkswagnov koncern je lani prodal 8,9 milijona avtomobilov, kar je bilo pet odstotkov manj kot leta 2020 in najnižji prodajni izkupiček v zadnjih desetih letih.

Lansko leto je avtomobilsko industrijo pretreslo predvsem pomanjkanje polprevodnikov, ki sicer še vedno traja. Azijske družbe so uspele bolje prebroditi to krizo in so imele zato večji del leta manj težav z dobavami.