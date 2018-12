Tovornjakarje na slovenskih počivališčih spet obiskali božički

Božičkom so se na počivališču Barje na ljubljanski obvoznici pridružili tudi člani zavoda Reševalni pas, ki so priliko izkoristili tudi za ozaveščanje voznikov tovornjakov o pomenu reševalnega pasu v primeru nesreč ali zastoja na avtocestah.

Božičkom so se na počivališču Barje na ljubljanski obvoznici pridružili tudi člani zavoda Reševalni pas, ki so priliko izkoristili tudi za ozaveščanje voznikov tovornjakov o pomenu reševalnega pasu v primeru nesreč ali zastoja na avtocestah. Foto: Gregor Pavšič

Voznike tovornjakov, ki so zaradi praznične prepovedi prometa za tovorna vozila ostala na počivališčih slovenskih avtocest, so danes obiskali božički. Ti na pobudo Sindikata poklicnih voznikov Slovenije na božič že nekaj let obiščejo in obdarijo kolege, ki so za praznike daleč od svojih domov. Danes so razdelili več sto paketov.

Božičkova šoferska karavana se je danes zjutraj zbrala na počivališču Fram, kjer so se razdelili in odpravili v različne smeri, proti Prekmurju, Šentilju, Ljubljani, pa tudi v smeri Dolenjske, Gorenjske in Primorske.

Kot so izpostavili v sindikatu, mnogo voznikov tovornih vozil božič in tudi novo leto preživi v kabinah svojih tovornjakov, daleč od družine in prijateljev. Božičkovo šofersko karavano so prvič organizirali leta 2015 in tedaj s pomočjo prostovoljcev in sponzorjev presenetili ter obdarili okoli 300 voznikov.

Hkrati ozaveščali voznike o pomenu reševalnega pasu

Kot je povedala sekretarka sindikata Karina Ditz, so doslej razdelili več kot 200 paketov. Večinoma so bili na postajališčih ustavljeni tuji vozniki, ki so bili nad obiskom božičkov presenečeni in tudi zelo veseli.

Kot je povedala, je odziv na njihovo akcijo iz leta v leto večji, prispeva jim vedno več podjetij ter družin voznikov tovornjakov. Letos so jih posebej presenetili prebivalci Nuskove vasi v Prekmurju, ki so za darila tovornjakarjem napekli velike količine peciva.