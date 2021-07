Top 30 znamk v Sloveniji: vas razpored preseneča?

Avtomobilski posel se še ni izvil iz rok epidemiloške krize, kar kažejo tudi prodajne številke novih avtomobilov v Sloveniji. Do konca junija so jih trgovci po uradni statistiki prodali 31 tisoč in tako za deset odstotkov presegli prodajo v enakem obdobju lanskega leta. Med posameznimi avtomobili renault clio, volkswagen T-cross in škoda octavia, med električnimi avtomobili tesla model 3 pred renault zoejem.

Zadnji dve leti ima avtomobilska prodaja tako v Sloveniji kot tudi v Evropi mnoga nihanja. Lani so bila ta posledice ukrepov ob epidemiji covid-19, letos so za proizvajalce še naprej težava dobave polprevodnikov in z njimi povezane dobave. Na nekatere nove avtomobile je treba čakati tudi pol leta in več, kar seveda vpliva na prodajne številke.

Renault clio ostaja najuspešnejši posamezni avtomobil. Kot edini avtomobil je v pol leta dobil več kot tisoč novih registracij. Foto: Gašper Pirman

Mesec junij je bil prodajno pod lansko ravnjo. Trgovci so prvič registrirali 5.176 avtomobilov, kar je bilo 21 odstotkov manj kot lani v enakem obdobju, kažejo podatki uradne statistike Sekcije vozil pri Trgovski zbornici Slovenije.

Močno so padli vsi štirje najbolje prodajani avtomobilski razredi. Na letni ravni je prodaja novih avtomobilov vseeno pozitivna. Do konca junija so trgovci prodali 31.009 novih avtomobilov, kar je 10,7 odstotka več kot lani do konca prvega polletja. V teh šest mesecih so vendarle prodajno upadli prav prvi trije prodajni segmenti.

Prvih 30 avtomobilskih znamk po uradni statistiki

2021 2020 1 VOLKSWAGEN 5272 4690 2 ŠKODA 3800 2946 3 RENAULT 3119 4792 4 PEUGEOT 1971 1492 5 HYUNDAI 1796 1461 6 DACIA 1636 1530 7 CITROEN 1503 1137 8 KIA 1409 1430 9 TOYOTA 1078 1030 10 SEAT 1069 739 11 FIAT 1027 1106 12 NISSAN 1024 824 13 FORD 1020 587 14 AUDI 875 481 15 BMW 701 529 16 OPEL 686 714 17 SUZUKI 600 456 18 MERCEDES-BENZ 497 481 19 MAZDA 399 281 20 JEEP 324 121 21 VOLVO 285 273 22 CUPRA 150 0 23 HONDA 147 139 24 TESLA 138 25 25 PORSCHE 69 43 26 MITSUBISHI 68 157 27 ADRIA 38 21 28 MINI 29 35 29 SUN LIVING 26 18 30 ALFA ROMEO 25 33

Za skoraj 70 odstotkov je zrasla prodaja klasičnim samopolnilnim hibridom. Eden najuspešnejših toyota yaris. Foto: Gašper Pirman

Škoda prehitela Renault

Morda je naključje, ali pa tudi ne. Zelo opazno in sicer za 93 odstotkov je zrasla prodaja športnih avtomobilov. To bi bilo lahko povezano s spremembo davka na motorna vozila (DMV), ki je prav dražje avtomobile pocenil. Številke so sicer majhne, saj noben med avtomobili tega razreda ni dobil deset novih registracij.

Med posameznimi avtomobili je pričakovano na vrhu renault clio, ki pa mu je prodaja letos padla skoraj za 30 odstotkov. Za enak odstotek je narasla prodaja volkswagnu T-crossu. Sledijo škoda octavia, dacia duster in volkswagen T-roc.

Med znamkami vodi Volkswagen, na drugem mestu in to pred Renaultom je zdaj Škoda.

Električni avtomobili - le tesla model 3 našla več kot sto kupcev

Na polletni ravni je rahlo upadla prodaja novih električnih avtomobilov, to je za 4,3 odstotka. Do konca junija so jih registrirali 680 novih. Le Tesla je z modelom 3 v Slovenijo pripeljala več kot sto primerkov posameznega vozila. Tako so v Sloveniji do konca junija registirali 103 tesle model 3, ob tem pa 85 Renaultovih zoejev in 61 twingov. Volkswagen je prodal 44 primerkov ID.3 in 42 vozil ID.4, Škoda za zdaj 40 enyaqov.