Top 25: najbolj vroči avtomobili letos v Evropi

Na vrhu sta avtomobila, ki sta si tako iz vidika pogona kot cene pravo nasprotje in kažeta na različne potrebe kupcev v Evropi.

Dacia je prodajo sandera letos povečala za 27 odstotkov. Tesla je prodajo modela Y v Evropi v prvem polletju povečala za več kot 200 odstotkov, kažejo podatki analitične družbe JATO Dynamics. Veliko rast so imeli tudi škoda octavia, toyota yaris cross, renault clio, volkswagen tiguan, renault megane, MG ZS, volkswagen ID.3 in volkswagen ID.4, prav tako tudi ford focus. Kot smo že poročali, je prvo polletje po zaslugi modela Y na vrhu v Evropi prvič končal električni avtomobil. Drugo mesto je zasedla Dacia z modelom sandero, ki je z bencinskim motorjem in nizko ceno pravo nasprotje Teslinega hita.

Uspeh obeh nasprotujočih avtomobilov kaže na različne potrebe evropskih držav in tudi njihovo različno stopnjo elektrifikacije. Uspeh modela Y tudi ne odraža splošne rasti prodaje električnih avtomobilov. Medtem ko je Tesla prodala 136 tisoč modelov Y, je bil na tretjem mestu Volkswagen z 41 tisoč prodanimi ID.4.

Med prvimi 25 modeli po izbiri evropskih kupcev ima pet avtomobilov Volkswagen, Toyoti je preboj na lestvico uspel s tremi avtomobili, več znamkam (Peugeot, Renault, Ford, Dacia, Fiat …) pa z dvema modeloma. Na repu petindvajseterice je tudi audi A3 - edini klasični premijski avtomobil, ki se je nanjo uvrstil.

Top 25 prodanih avtomobilov v Evropi (1. polletje 2023):

št. prodanih razlika 2023-2022 Tesla Model Y 136.564 + 204 % Dacia Sandero 123.408 + 27 % Volkswagen T-roc 111.692 + 29 % Peugeot 208 105.699 - 4 % Opel Corsa 105.637 + 19 % Renault Clio 100.298 + 44 % Toyota Yaris Cross 96.214 + 48 % Fiat 500 90.464 + 6 % Volkswagen Golf 88.574 - 1 % Dacia Duster 86.872 + 18 % Toyota Yaris 84.489 + 8 % Peugeot 2008 83.993 + 14 % Hyundai Tucson 82.728 + 7 % Škoda Octavia 82.297 + 77 % Renault Captur 77.634 + 8 % Kia Sportage 77.379 + 14 % Ford Puma 77.346 + 5 % Volkswagen Tiguan 74.288 - 54 % Nissan Qashqai 73.441 + 33 % Citroen C3 68.313 - 7 % Volkswagen Polo 64.970 + 13 % Toyota Corolla 62.116 - 14 % Fiat Panda 61.280 -12 % Ford Kuga 61.246 0 % Audi A3 60.711 + 15 %

vir: JATO Dynamics