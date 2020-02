Top 15: ti so lani na svetu izdelali največ avtomobilov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvič po gospodarski krizi v letih 2008 in 2009 je lani nazadovala globalna proizvodnja avtomobilov. Izdelali so 78,6 milijona novih avtomobilov, skoraj štiri odstotke manj kot predlani. Največ med njimi sta jih izdelala koncerna Volkswagen in Toyota.