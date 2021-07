Top 15 avtoznamk v Evropi: vrstni red močno premešan

Avtomobilski trg se letos pobira po lanskem kriznem letu, ki ga je zaznamovala epidemija covid-19 in z njo povezani ukrepi. Prodaja novih avtomobilov v Evropi je letos do konca junija narasla za 27,7 odstotka. Trgovci so prodali 5,8 milijona novih avtomobilov. Toda v primerjavi s predlanskim letom je to še vedno skoraj dva milijona prodanih avtomobilov manj. Med avtomobiskimi znamkami še vodi Volkswagen, za njimi pa se je vrstni red močno premešal.

Prodaja novih avtomobilov je zrasla v večini evropskih trgov, kar velja tudi za največje. V Nemčiji je prodaja letos zrasla za slabih 15 odstotkov, zato pa v Italiji kar za 51 odstotkov, v Španiji za 34 odstotkov in v Franciji za slabih 29 odstotkov. Vsaj v Italiji je na povečano prodajo vplivalo tudi zaupanje v okrevanje turizma in s tem vlaganje v obnovo voznega parka “rent-a-car”.

V Sloveniji je prodaja v prvih šestih mesecih narasla za dobrih 10 odstotkov. Edina evropska država s padcem prodaje je Romunija, kjer je letos prodaja zdrsnila za skoraj pet odstotkov.

Volkswagen še vodi, Peugeot že drugi in Toyota tretja

Med posameznimi znamkami je na vrhu Volkswagen (625 tisoč) in drugi je Peugeot (380 tisoč). Pričakovano so letos avtomobilske znamke povečale prodajo. Volkswagen za 25 odstoitkov, Seat za 40 odstotkov, Peugeot za 31 odstotkov, Renault pa na primer zgolj za dobre tri odstotke. Enega največji porastov prodaje so potrdili pri Toyoti in sicer za več kot 38 odstotkov. To jih uvršča na skupno tretje med vsemi znamkami. Renault je zdrsnil na peto mesto, med njimi in Toyoto je še BMW.

Med poslovnimi skupinami je Volkswagnov koncern zadržal prvo mesto, pokazala pa se je moč Stellantisa. Njihov zaostanek za Nemci je manj kot 200 tisoč avtomobilov.

Foto: Gašper Pirman

Le trem znamkam je prodaja celo padla

Med premijskimi znamkami je na vrhu prav omenjeni BMW (293 tisoč), drugi je Mercedes-Benz (274 tisoč) in tretji Audi (263 tisoč).

Padec prodaje so zabeležili le pri Alfi Romeo (-1,4 odstotka), Mitsubishiju (-33,6 odstotka) in Hondi (-6,7 odstotka).

Top 15 avtomobilskih znamk v Evropi (januar-junij 2021)