Top 10 prodajanih avtov: Tesla že lovi deseterico najboljših

Optimistično do konca leta

''Skupna rast v avgustu in septembru nakazuje, da se kljub novim izzivom na trgu povpraševanje kupcev v Evropi povečuje. To je dober znak za prihajajoče mesece, ko bodo cilji CO 2 postali še bolj obremenjujoči za industrijo,'' je dejal Felipe Munoz, analitik pri JATO Dynamics.

V 14 državah so do konca septembra prodali več avtov kot leto prej, v Nemčiji za 9,1 odstotka in v Italiji za 6,5 odstotka več. Neverjetna 19-odstotna rast v Španiji v primerjavi z enakim obdobjem lani pa je še vedno v senci kar 30-odstotnega padca v avgustu. V Sloveniji je padec prodaje 4,7-odstoten, saj so v septembru naši trgovci skupaj prodali 5.213 avtomobilov.

Avtomobil Prodanih avtov Razlika v odstotkih med sep. 2018/sep. 2019 1 Volkswagen golf 32.398 116,2 2 Opel corsa 28.453 15,0 3 Renault clio 24.895 13,4 4 Mercedes-benz razred A 22.540 27,4 5 Ford fiesta 22.236 -1,1 6 Ford focus 21.544 71,5 7 Nissan qashqai 19.748 39,5 8 Toyota yaris 17.795 -8,7 9 Citroen C3 17.757 8,9 10 Renault captur 17.722 22,2

Septembrski prodajni rekordi za elektrificirane modele

Septembra so se prebudili tudi kupci elektrificiranih avtov, saj je prodaja v primerjavi z lanskim septembrom višja za 119 odstotkov. Mesec so zaključili z naročilom 40.700 elektrificiranih avtov, od tega jih je skoraj polovica povsem električnih. Velik delež pri tem ima teslin model 3, ki je takoj postal najbolje prodajani električni avto in hkrati enajsti najbolje prodajani avto v Evropi. Američani so prodali 17.505 modelov 3. Prvič se je zgodilo, da je električni avtomobil prišel tako blizu deseterice najbolje prodajanih avtov na stari celini.