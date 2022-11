To so letošnji prejemniki prestižne nagrade v Nemčiji

Auto Bild je objavil zmagovalce svojega legendarnega izbora zlati volan, v katerem so med drugim podelil zlati volan za najboljšo avtomobilsko inovacijo leta, najlepši avto leta, cenovno najbolj smiselno izbiro do 30 in do 50 tisoč evrov. V izboru poleg Auto Bilda sodelujejo še bralci Bild am Sonntag, nagrade pa so včeraj zvečer podelili na gala prireditvi v Berlinu.

V kategoriji majhnih in kompaktnih avtov je bil za najboljšega proglašen kupe BMW serije 2, med prestižnimi tekmeci je žirijo in bralce v največji meri prepričal kitajski nio ET7 in med kompaktnimi športnimi terenci je zlati volan dobil Kiin niro.

Deset dobitnikov zlatega volana

Skupaj so podelili deset zlatih volanov, med dobitniki te prestižne nagrade pa so še škoda enyaq coupe RS, porsche cayenne turbo GT, porsche 718 cayman GT4 RS in volkswagen ID. buzz. Za najlepši avto leta je bil proglašen mercedes-AMG SL, najboljši avto s ceno do 30 tisoč evrov je dacia jogger in s ceno do 50 tisoč evrov opel astra. Za najbolj inovativen avto je bil izbran lightyear 0.