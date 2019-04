To ni prvi april: nora predelava Tesle #foto

Ne, to ni šala za prvi april. Gre sicer za računalniško ustvarjene fotografije, ki pa naj bi napovedovale prihod nekoliko drugačnega Teslinega modela S. Za idejo stoji Travis Rabenberg, znan raziskovalec in avtor videoserij Twitch, ki bo prvi prototip javnosti predstavil že prihodnji teden.

Za osnovo so vzeli teslo S

Travis Rabenberg bo prvi prototip predelane tesle S predstavil že prihodnji teden na dogodku Michigan Energy Office, ki je namenjen električnim avtomobilom in vožnjam. Kot razkrivajo prve fotografije bo šlo v osnovi še vedno za najprestižnejši Teslin avto, vendar bo namesto zadnjih sedežev in klopi nameščen bivalni del. Električna limuzina s poudarjeno uporabnostjo bi se zaradi svojih zmogljivosti lahko svetu predstavila kot najhitrejši potovalnik.

Nekoliko smo sicer presenečeni, da s predelavo niso malce počakali in potovalni del vgradili na prihajajoči Testlin poltovornjak. Čeprav je splet poln takšnih predelav, so bile vse do zdaj le odraz domišljije posameznika. Tokratni primerek bo očitno res ugledal luč sveta, saj so njegov prihod uradno napovedali v zgibanki dogodka.

Najhitrejši avtodom na svetu

Kot je zapisano v tiskovnem gradivu, bo Rabenberg prvi prototip 17. aprila postavil ob bok številnim drugim električnim avtom zanimivih oblik, velikosti in namembnosti. Pustolovec je v preteklosti po svetu potoval v Fordovem terenskem modelu E-350, ki so ga predelali pri podjetju Sportsmobile. Hkrati je imel v uporabi še predelano reševalno vozilo in motor.

Z novo pridobitvijo želi preseči hitrost 150 milj na uro (241 kilometrov na uro) in podreti rekord najhitrejšega potovalnega avta na svetu ter se zapisati v Guinnessovo knjigo rekordov. Trenutno rekord drži fiat doblo, ki so ga predelali leta 2014 in je dosegel hitrost 227,35 kilometra na uro.

Več kot 300 kilometrov dosega

Poleg visoke hitrosti bo imel roamer, kot je uradno poimenovan prvi prototip, še 322 kilometrov dosega. Zaradi električnega pogona ni najprimernejši za pot okoli sveta, a bo še vedno dobra alternativa za občasne popotnike, ki radi potujejo.

Za osnovo so vzeli model S 70D z 230 kilovati in 550 njutonmetri navora, bivalni del pa sestavljajo stranišče, postelja, 76-litrski rezervoar za vodo in 350-vatne strešne solarne sončne plošče. Bivalni del meri 2,4 krat 1,8 metra in se lahko dvigne z 1,2 na dva metra višine.