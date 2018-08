To je novi renault, ki ga bodo izdelovali v Rusiji

Ob koncu avgusta bo sprva na ogled le koncept, prihodnje leto pa bodo iz obrata v Moskvi že zapeljali prvi primerki. Foto: Renault

Na svoj račun bodo sprva prišli Rusi

Še preden bo arkana prihodnje leto prvič zapeljal z moskovskega tekočega traku, bo mogoče koncept, ki napoveduje velikoserijsko različico, videti v živo 29. avgusta na avtosalonu v Moskvi.

Francozi so trenutno zelo skopi z informacijami, v javnost so poslali le dva skrivnostna napovednika. Na prvem je mogoče videti del zadka, kjer žarometa povezuje tanka svetlobna linija, na drugem pa je vidna le silhueta sprednjega dela. Tam izstopata prepoznaven svetlobni podpis v črki C in velik diamantni logotip v maski hladilnika.

Od kod je ime?

Kupejevski SUV je svoje ime dobil po latinski besedi arcanum, kar prevedeno pomeni skrivnost. Več stoletij so s to besedo označevali dogodke in različne fenomene s posebnim pomenom. Renault je besedo uporabil za svoj novi model, ki ga povezujejo s skrivnostjo, atraktivnostjo in pionirskim duhom.

Arkana bo kupejevski SUV, ki bo po prvih ugibanjih slonel na ruskem modelu kaptur. Foto: Renault

Kdo mu bo posodil arhitekturo - captur ali kaptur?

Na uradne podatke bo treba počakati do konca avgusta, toda že zdaj se pojavljajo ugibanja, da bo arkana slonel na ruskem modelu kaptur. Gre za drugačen model, kot je evropski captur. Ta si je arhitekturo sposodil pri cliu in twingu, drugi, ki ima možnost štirikolesnega pogona in je nekoliko večji, pa pri dusterju.

Glede na trenutne napovedi bo arkana edini predstavnik v svojem segmentu, zato neposredne konkurence ne bo imel. Bo pa bistveno cenejša alternativa BMW X4 in mercedes-benzu GLC coupe.