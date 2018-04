Novi renault clio: Kaj prinaša slovenski avtoprvak?

Zdajšnji renault clio je na koncu svojega življenjskega ciklusa in športna različica RS 18 je ena njegovih zadnjih izvedb. Foto: Renault

Clio ostaja najbolje prodajani avtomobil v Sloveniji

Čeprav je renault clio že dokaj star model, je bil sodeč po uradni prodajni statistiki lani v Sloveniji najbolje prodajani posamični model. Trgovci Renaulta so jih samo lani prodali več kot 3.600, do vključno letošnjega marca pa 20.837 cliov četrte generacije. Konkurenca v razredu majhnih avtomobilov se je medtem močno zaostrila in povečala, kar bo pokazal tudi primerjalni test PRIMA 13 vozil tega razreda.

Znal bo samodejno nadzirati smer in hitrost

Novi clio bo v razred očitno prinesel pomembne tehnološke novosti. To bo predvidoma prvi mestni avtomobil z drugo stopnjo avtonomne vožnje, kar pomeni znatno asistenčno vlogo pri držanju znotraj prometnega pasu na avtocestah in pri počasni vožnji v mestu. Avtomobil bo torej znal samodejno ohranjati hitrost in smer, a voznik bo moral imeti roke na volanskem obroču.

Pri Renaultu v notranjosti obljubljajo boljše materiale in pokončno zasnovo digitalnega zaslona, kakršnega že poznamo iz drugih novejših vozil francoske znamke.

Nov bencinski motor in prvič tudi mehki hibridni pogon

Clio bo imel v ponudbi tudi nov 1,3-litrski bencinski turbomotor, ki ga je naveza Renault-Nissan razvila skupaj z Mercedes-Benzom. Za zdaj še ni znano, kakšna bo pri cliu ponudba dizelskih motorjev. Clio bo imel prvič na voljo tudi mehko hibridno različico, kjer bodo združili prenovljeni 0,9-litrski bencinski motor TCe in sistem 48-voltne napetosti.

Taka rešitev je za Renault tudi finančno bolj sprejemljiva od pravega hibridnega pogona ali celo priključne hibridne različice.

Že leta 2014 smo v Franciji vozili prototipno vozilo renault eolab, ki je bil razvojni laboratorij tudi za novega clia. To velja tako za nove pogone in sisteme kot tudi za doseganje nižje mase celotnega vozila. Ta ima prav tako neposreden vpliv na porabo goriva, izpuste CO2 in vozne lastnosti. Foto: Jure Gregorčič

Še več naročil za clia prek tovarne Revoz v Novem mestu



Prejšnji mesec smo pisali o strategiji Renaulta, ki bo proizvodnjo clia v veliki meri (94 odstotkov) umaknila iz Francije. To je dobro za njihovi tovarni v Turčiji in Sloveniji.



Lani so Novomeščani skupno izdelali več kot 189 tisoč osebnih avtomobilov. To je bilo za skoraj 40 odstotkov več kot leta 2016. Ta skok je bil predvsem zasluga obuditve proizvodnje clia. Izdelovati so ga začeli šele v drugi polovici lanskega leta, zato so jih izdelali slabih 57 tisoč. Novomeščani so v prilagoditev proizvodnje zaradi začetka izdelave novega clia vložili od 80 do 90 milijonov evrov. Letos bi lahko proizvodnja v Revozu presegla 200 tisoč izdelanih vozil. Pred osmimi leti so jih že izdelali 211.500.