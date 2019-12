To je nenavaden tovornjak, ki iz ZDA prihaja v Evropo #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav je Nikola pred časom napovedovala vizualno bolj futurističen električni tovornjak, je sodelovanje z Ivecom prineslo bolj racionalno zunanjo obliko. Foto: Nikola

Na razkritju so Nikola, Iveco in FTP Industrial, ki je del iste skupine CNH Industrial, pokazali le maketo prihajajočega električnega Futuristično notranjost sestavljata dva velika zaslona. Foto: Nikola tovornjaka. Skulptura sloni na Ivecovem tovornjaku s-way in z znanimi oblikovnimi potezami precej neposredno napoveduje prvi električni serijski tovornjak znamke.

Maketo so izdelali v vsega treh mesecih, a za izdelavo prototipa bodo potrebovali več časa. Javnosti ga nameravajo prvič pokazati prihodnje leto na salonu gospodarskih vozil v Hannovru. Na ceste bo nikola tre, kot je uradno ime modela, zapeljal leta 2021. Še dve leti kasneje bo kupcem na voljo tudi enak tovornjak, ki pa bo za pogon uporabljal gorivne celice.

Vse do 720 kilovatnih ur

Čeprav oblikovno ni tako futurističen, kot smo pričakovali, pa je nikola tre vsekakor pogonsko povsem v svojem svetu. S pomočjo modularnega sistema baterij bodo na voljo različne zmogljivosti. Različica z največjim dosegom (400 km) bo imela baterijo z zmogljivostjo 720 kilovatnih ur. Vgrajeni elektromotor s 480 kilovati in 1.800 njutonmetri navora bo poskrbel za nemoteno vleko tovora, največja skupna masa tovornjaka s tovorom pa se bo gibala od 18 do 26 ton.