To je bilo 15 najdražjih avtomobilov s potopljene ladje

Nedavno je v Atlantskem oceanu potonila tovorna ladja Felicity Ace, na kateri je bilo kar štiri tisoč avtomobilov. Ladja je več dni gorela, nato pa je ob poskusu vleke do obale na visokih valovih potonila.

Na ladji Felicity Ace je bilo štiri tisoč avtomobilov. Foto: Reuters

Med štiri tisoč avtomobili je bilo tudi petnajst lamborghini aventadorjev. Pri Lamborghiniju so že zaključili proizvodnjo aventadorja in se začeli pripravljati na njegovega naslednika. Ker so kupci v ZDA že plačali za svoje aventadorje, in to celo za tiste zadnje primerke (različica ultimae), bodo morali Italijani te avtomobile dodatno izdelati.

Aventadorji v različici ultimae so ročno izdelani in stanejo več kot pol milijona dolarjev. Samo vrednost teh potopljenih vozil torej znaša med sedem in osem milijonov dolarjev.

Skoraj polovica potopljenih avtomobilov iz Audija

Kot je povedal predsednik Lamborghinija Stephan Winkelman, je bilo na ladji skupno uničenih 85 lamborghinijev. Med temi je bila večina športnih terencev urusov.

Na potopljeni ladji je tudi 189 vozil Bentleyja, ki jih bodo v proizvodnji tudi nadomestili in poslali kupcem v ZDA. Potonilo je prav tako okrog 1.800 vozil Audija in 1.100 Porschejevih športnikov.