To je bila ideja, s katero je zaslovela Fordova žena

Fordov modri oval izvira iz leta 1927

Henry in Clara Jane Ford. Foto: Wikimedia Commons

Henry Ford je podjetje za proizvodnjo avtomobilov izdelal leta 1903 v Dearbornu v zvezni državi Michigan. Ford je z novim pristopom do proizvodnje uspel zagotoviti velikoserijsko proizvodnjo in z njo predvsem bistveno poceniti avtomobile. Ti so postali dostopni veliko širšemu krogu ljudi in ideja o lastništvu avtomobila ni bila več rezervirana za bogatejši sloj ljudi.

Modri oval je imel leta 1928 prvič takratni ford model A.

Fordov prvotni logotip si je leta 1903 domislil njegov inženir Child Harrold Wills, ki je uporabil očetov komplet za izdelavo poslovnih vizitk in je tako pomagal zasnovati ustrezen napis za vse uspešnejše podjetje. Njegov logotip je bil tudi del Fordovega modela A, njihovega prvega serijskega avtomobila.

Leta 1912 pa so pri Fordu za svoj logotip prvič uporabili zasnovo ovala. Modro barvo so mu dodali šele leta 1927, ko je barvo ozadja domnevno izbrala Fordova žena. Leto pozneje je z njim na ceste prvič zapeljal takratni novi model A.

Barvo za ozadje je domnevno izbrala Fordova žena Clara Jane Ford (dekliški priimek Bryant), oval pa so spet najprej namestili na novi model A.