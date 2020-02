To bo nov največji električni tovornjak na svetu #foto

Velike spremembe niso na vidiku le v svetu osebnih avtomobilov, elektrifikacija trka na vrata tudi pri največjih tovornjakih na svetu. Še posebej veliki in umazani so rudarski velikani, ki prevažajo na desetine ton rude. Lansko leto je svet osupnil največji električni orjak, letos pa bo na prestol največjega zapeljal 290 ton težak rudarski tovornjak. Baterijski paket z več kot 1.000 kilovatnimi urami bo z energijo oskrboval pogon z gorivnimi celicami.

Rudarski tovornjak s pogonom na gorivne celice bo letos opravil prve testne kilometre. Foto: Anglo American

Hibridni tovornjak bo prve testne kilometre opravil v drugi polovici leta v rudniku Mogalakwena, kjer pridobivajo kovine iz platinske skupine. Rudarsko podjetje Anglo American iz Londona je začelo razvijati pravo pošast - končna masa se bo namreč ustavila pri 290 tonah. Če bo projekt uspešen, ga bodo nadaljevali z nadgradnjo preostalih tovornjakov, do leta 2030 želijo zmanjšati emisije toplogrednih plinov za trideset odstotkov.

Na pomoč so priskočili pri Williamsu

Pri podjetju Anglo American so že končali konceptno fazo, zato v igro vstopa slovito inženirsko podjetje Williams Advanced Engineering. S pomočjo njihovega znanja bodo tovornjak spravili k življenju z baterijo z visoko napetostjo. Ogromen dizelski motor bodo zamenjali z zmogljivo litij-ionsko baterijo.

Trenutni največji električni tovornjak na svetu, ki tovori apnenec v kantonu Jura v Švici, se zanaša izključno na električno energijo in preprosto fiziko. S pomočjo regeneracije namreč napolni baterije pri vožnji navzdol, pridobljeno energijo pa potem porabi pri vožnji navzgor. Bistveno večji tovornjak podjetja Anglo American bo za svoje delovanje uporabljal tako pridobljeno električno energijo, ki se bo shranila v bateriji, pa tudi pogon na gorivne celice. Skupna zmogljivost baterij bo zato neverjetna - več kot 1.000 kilovatnih ur.

Največ električne energije bodo v litij-ionsko baterijo shranili s pomočjo regenerativnega zaviranja. Foto: Anglo American

Regeneracija zavorne energije je ključnega pomena

A čeprav bo imel naslednji največji električni tovornjak na svetu tudi pogon z gorivnimi celicami, bo imela levji delež pri njegovi učinkovitosti regeneracija zavorne energije. Zaradi ogromne mase in spusta z vrha rudnika nastanejo pri zaviranju velikanske količine kinetične energije, ki jo je sistem v določenem delu zmožen shraniti v obliki električne energije.

Pravi delovni konji v takšnem megalomanskem tovornjaku so vsekakor elektromotorji, ki bodo poganjali ta 290-tonski tovornjak. A to ni vse, kar znajo. Pri zaviranju se namreč vrtijo v obratno smer in postanejo generatorji. Motorji shranijo kinetično energijo in jo pretvorijo v električno energijo ter jo potem pošljejo v baterijo, kjer se ta shrani in se jo lahko uporabi kasneje, ko tovornjak vozi navkreber.

V avtomobilih se kar 70 odstotkov kinetične energije pri vožnji navzdol izgubi, saj se ta pretvori v toplotno. Pri tovornjaku naj bi bil sistem zmožen shraniti kar 90 odstotkov kinetične energije, kar bo ključnega pomena za izboljšano učinkovitost tovornjaka.