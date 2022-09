Tisoč kilometrov na Eurobasket do Berlina: bi šlo brez dizla in bencina?

Bi se lahko iz Ljubljane v Berlin, na primer na finale evropskega košarkarskega prvenstva, odpravili z električnim in ne bencinskim oziroma dizelskim avtomobilom ter kakšna bi bila časovna razlika za pot glede na izbiro pogona? Obsežni testi iz Skandinavije kažejo, da je na tako dolgi razdalji razlika med dobrim električnim avtomobilom in klasično alternativno praktično zanemarljiva.

Tisoč kilometrov, kar je le nekoliko manj, kot z avtomobilom potrebujemo iz Ljubljane do središča nemške prestolnice, je tudi zanimiva testna razdalja današnje uporabnosti modernih električnih avtomobilov. Nedavno smo v testu najnovejšega mercedesa EQS zapisali, da bi se bolj brezskrbno podali na pot do Berlina, kot pa z njim en mesec shajali doma v Sloveniji. Tak avtomobil je namreč kot nalašč za dolge poti, doma pa je "ultra hitrih" polnilnic za zdaj le še za vzorec.

Zaradi električnega pogona le pet minut več? Bjorn Nyland med lanskim obiskom Andreja Pečjaka v Sloveniji. Foto: zajem zaslona

Mercedes EQS je tudi avtomobil z zares veliko baterijo in posledično danes najdaljšim dosegom, ki ga zagotavljajo električni avtomobili na evropskem trgu. To je pokazal tudi tisočkilometrski test tajsko-norveškega youtuberja Bjorna Nylanda, ki je z EQS postavil električni rekord na razdalji tisoč kilometrov.

Razdaljo je prevozil v devetih urah in petih minutah, kar je bilo pet minut počasneje kot z referenčnim "fosilnim" avtomobilom – kia ceed v različici priključnega hibrida – in kitajskim nio8, ki lahko na Norveškem med potjo izkorišča postaje za menjavo baterij. Petminutna razlika na tako dolgi razdalji je kajpak praktično zanemarljiva. V zimskem obdobju je z zmogljivejšo različico mercedesa EQS potreboval dodatnih 45 minut.

Novi mercedes EQS velja za električni avtomobil z najdaljšim dosegom, vsaj kar se tiče avtomobilov na evropskem trgu. Foto: Gašper Pirman

Medtem ko bolje opremljeni mercedes EQS stane skoraj 200 tisočakov, je za to ceno mogoče dobiti tri ali štiri tesle model 3. Foto: Gregor Pavšič

Pred tem je najboljši čas električnega avtomobila držala tesla model 3 v različici performance. Ta avtomobil je za pot potreboval petnajst minut več kot klasični avtomobil z bencinskim motorjem (in majhno baterijo). Način vožnje je sicer nekoliko specifičen in usmerjen v kar najkrajši čas celotne vožnje. Zato je tako mercedesa kot teslo polnil štirikrat, a vselej za malo časa, in sicer le do 50 ali 60 odstotkov napolnjenosti baterije. Takrat je moč polnjenja baterije najvišja in zato je tudi polnjenje časovno najučinkovitejše. Podobno smo sami lani na poti iz Ljubljane do Mt. Ventouxa nad Provanso polnili tudi baterijo električnega škode enyaqa.

Na tisoč kilometrov dolgi poti do Berlina bi si v praksi tako z bencinskim kot električnim avtomobilom zagotovo privoščili vsaj tri postanke, od tega enega daljšega, ki bi trajal od pol ure do ene ure. V tem času bi voznik lahko baterijo brez realne izgube časa napolnil tudi več kot 80-odstotno.

Primeri nekaterih Nylandovih časov za tisoč kilometrov dolgo pot:

čas za 1.000 kilometrov (v urah) kia ceed PHEV ** 9:00 Nio ES8 *** 9:00 mercedes EQS 450+ 9:05 tesla model 3 performance 9:15 BMW i4 eDrive40 9:20 tesla model 3 long range 82 kWh 9:20 audi e-tron GT 9:35 mercedes EQE 43 AMG 9:35 BMW i40 M50 9:40 porsche taycan cross turismo 4 9:40 tesla model Y long range 9:45 tesla model Y performance 9:45 kia EV6 AWD * 9:55 hyundai ioniq 5 AWD 10:00 VW ID5 GTX 10:00 BMW iX xDrive50 * 10:10 BMW i4 M50 * 10:10 mercedes EQA 250 10:20 škoda enyaq iV80 10:20 VW ID3 82 kWh 10:20 ford mustang mach-e 10:25 volvo C40 recharge 10:35 polestar 2 * 10:40 citroën e-C4 11:15 cupra born RWD 11:30 hyundai kona 64 kWh 11:30 peugeot e-208 12:30 mercedes EQV * 14:00 renault zoe ZE50 * 14:35 MG ZS EV * 14:40 lexus UX 300e 14:45 VW e-golf * 15:50 honda e 16:00

*test v zimskem času

**referenčni čas s priključnim hibridom

***dosežen čas s sistemom zamenjave baterij

Za dokaj zanesljivo potovanje po Evropi so med drugim na voljo polnilnice Ionity, ki so priročne, zmogljive, a tudi zasoljeno drage. Vozniki Teslinih avtomobilov lahko uporabljajo še bolj zanesljivo lastno polnilno mrežo. Foto: Gregor Pavšič

Koliko stanejo avtocestni kilometri prek Nemčije?

Nylandovi testi so pokazali, da se z leti izboljšuje energija učinkovitost določenih avtomobilov (zelo opazno tudi pri teslah) in da se za daljša potovanja izboljšuje možnost hitrega polnjenja ob skandinavskih cestah.

Osnovni izbiri za polnjenje do Berlina bi bile polnilnice Tesle ali Ionity, ki sicer niso ravno poceni. Ena kilovatna ura na Teslinih polnilnicah stane že več kot 50 centov, na Ionityju pa 78 centov – kdor ima sklenjeno naročniško vezavo za 18 evrov na mesec, bo za eno kilovatno uro plačal 35 centov. Pri porabi 20 kilovatnih ur na sto kilometrov pri teslah to pomeni dobrih deset evrov na sto kilometrov, pri redni ceni Ionityja pa 15 evrov (sedem evrov z naročnino). Glede na nemške cene goriva bi z avtomobilom na taki poti porabili od 12 do 14 evrov na sto kilometrov.

Ko ura štoparica ne sme imeti glavne vloge …

Pod črto so glavne razlike med obema pogonoma dokaj izrazite. Točenje bencina ali dizla je hitrejše in tudi vremenski pogoji na porabo ne vplivajo tako drastično kot pri električnih vozilih. Polnjenje teh lahko privede do (krajših) čakalnih vrst pred polnilnicami (še posebej v času praznikov), so pa postanki za polnjenje združeni s kakovostnim izkoristkom časa (druženje, počitek, hrana …).

Navsezadnje pa je tako dolg avtomobilski izlet, še posebej če gre res za pot na finalne tekme evropskega košarkarskega prvenstva, poln predvsem spominov in doživetij, zato takrat ura štoparica praviloma ne bi smela imeti glavne vloge.