Tiha kot miška? Corolla predstavlja še eno prednost, ki je ne gre spregledati.

Tiho, diskretno ter hkrati energično in dinamično: to je kombinacija, ki jo zmorejo le najboljši. In med te spada tudi dovršena Toyota Corolla na hibridni pogon. Svojo moč kaže ležerno učinkovito in z velikim poudarkom na obvarovanju narave – tudi tako, da se skoznjo premika tiho.

Foto: Jan Lukanović Hibridna različica nove Corolle predstavlja sodobni način vožnje in hkrati je pravi odsev prihodnosti – izpopolnjena japonska tehnologija bo vsako vašo vožnjo spremenila v pravi užitek.

Pravi užitek je sesti v avtomobil, v katerem je vse na svojem mestu in kjer je upravljanje tako naravno in preprosto. V Corollo se samo usedete, pritisnete gumb za pogon in se odpeljete – tiho in hkrati dinamično.

Ker je prav edinstven umirjeni zvok, ki ga obljublja nova generacija Toyotinih hibridov, ena glavnih prednosti, smo želeli izmeriti njeno glasnost oziroma, bolje rečeno, tišino.

Hibridi imajo dva motorja, bencinskega in električnega. Motorja skupaj ponujata uglajeno moč in odziven navor, kadar ju potrebujete. Ko potrebujete še več zmogljivosti, na primer pri prehitevanju, preprosto pritisnite gumb Power in uživajte v takojšnji odzivnosti. Foto: Jan Lukanović

Tiho kot zvok jutranje kave

Z novo Corollo smo se odpravili na izlet, najprej smo se zapeljali skozi naselje, potem pa še po regionalni cesti, kjer smo lahko dodali nekaj pospeškov, za pot domov pa smo izbrali avtocesto.

Corolla nas je navdušila in tudi takrat, ko so bili pospeški na najvišji dovoljeni, zgornji meji, smo imeli občutek lebdenja. Avtomobil se zanesljivo giblje po različnih konfiguracijah terena, vendar ostaja skoraj neslišen.

Z aplikacijo Sound Meter smo njeno spokojnost želeli izmeriti in tako smo še s številkami, ne samo z občutki dokazali, da je vožnja s Toyotinim hibridom tišja kot marsikatero vsakodnevno domače opravilo.

In kakšne so ugotovitve?

Pri vožnji skozi naselje domačega mesta, torej pri hitrosti 50 kilometrov na uro, je aplikacija v povprečju pokazala 47 dB, ko smo zunaj naselja pritisnili na plin in dosegli hitrost 90 kilometrov na uro, smo komaj zaznali večjo glasnost avtomobila, kar je potrdila tudi aplikacija, ki je dosegla skromnih 51,7 dB. Na avtocesti ni bilo veliko drugače: hitrost nas je vodila, avtomatični menjalnik je poskrbel za brezhibno vožnjo izkušnjo, hibrid pa je ostal na ravni skorajšnje neslišnosti in tako dosegel samo 55,9 dB.

Tiho kot v umirjeni pisarni skozi naselje, na ravni umirjenega pogovora pri 90 in 130 kilometrih na uro.

Med potjo smo opravili kar nekaj različnih meritev in pravzaprav ugotovili, da imata na glasnost v hibridu bolj kot sama hitrost vpliv predvsem dva druga zunanja dejavnika: kakovost ceste in primerna izbira gum.

Ker zgornje številke povprečnemu vozniku ne pomenijo prav veliko, smo zvok snemali tudi v različnih vsakodnevnih situacijah. Ugotovili smo, da je doma marsikdaj bolj glasno kot med hitro vožnjo po avtocesti. Izbrali smo nekaj primerov:

Centrifuga pralnega stroja: 61,9 dB

Kapljanje kave v kavnem avtomatu: 43,1 dB

Mešanje palačink s kuhinjskim robotom: 65,4 dB

Sesanje: 75,4 dB

Sušenje las s sušilnikom: 79,9 dB

Tipkanje članka: 60,5 dB

Vožnja s hibridno Toyoto je dokazano bolj tiha od večine naših opravil, premagalo jo je samo tiho kapljanje jutranje kave.

Foto: Gregor Pavšič

Izkusite inovativnost z japonskim podpisom

Četrta generacija Toyotinih hibridov je dosegla nov mejnik izpopolnjenosti – tako pri dovršenosti v vseh dimenzijah pametne vožnje kot tudi pri neslišnosti, ki je v novih avtomobilih še izrazitejša.

Toyotini hibridi so uglajeni in elegantni ter vam ravno zaradi svojega tihega delovanja omogočajo, da boste med vožnjo še bolj uživali in se predali okolici, poslušali svoje sopotnike ali celo svojo najljubšo glasbo. In ko se boste zapeljali v najbolj neokrnjene predele svoje poti, preprosto odprite okna ter se prepustite harmoniji in skladbam narave.

Foto: Gregor Pavšič

Vožnja s hibridom pa ponuja še veliko več: varčnost in spoštovanje do okolja. Odlično se znajdejo na počasnih mestnih vožnjah, kjer glavno pogonsko nalogo prevzame elektrika, kar posledično pomeni, da med vožnjo privarčujete, saj ne uporabljate goriva. Hibridi so tako postavili na glavo temeljna pravila varčne vožnje: čeprav pri klasičnih bencinskih in dizelskih motorjih velja, da je prav mestna vožnja najdražja, pa je pri hibridu zgodba povsem drugačna. Obnavljajo energijo in uporabljajo dva motorja, ki v sozvočju zagotavljata tako izjemno majhne vrednosti, kot je tri litre porabljenega bencina na 100 kilometrov. To prinaša velike prihranke, ki jih je mogoče dodatno povečati z vožnjo v načinu Eco. Če želite porabo goriva povsem izničiti, preprosto izberite električni način vožnje EV, zmerno pritiskajte stopalko in do hitrosti 50 kilometrov na uro ne boste porabili niti kapljice goriva.

Hibrid ima še eno zelo pomembno prednost: elektrika se polni samodejno. Poskrbeti morate samo za gorivo, vašo akumulatorsko baterijo bo napolnila odvečna moč bencinskega motorja. Baterija se poleg tega polni tudi s ponovno uporabljeno energijo, ki nastane ob zaviranju.

Vsi hibridi imajo samodejni menjalnik, zato preprosto premaknete prestavno ročico v položaj za vožnjo in uživate v uglajeni moči na vsakem potovanju. Foto: Jan Lukanović