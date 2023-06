Ti prizori iz Afrike so nekaj posebnega #foto

Reli Safari so v Keniji prvič organizirali leta 1953, in sicer v čast kronanju kraljice Elizabete II. Avtomobilska avantura po afriških "cestah" se je v naslednjih desetletjih razvila v enega najbolj prestižnih obračunov v svetovnem reliju, s katerim se je lahko po odmevnosti primerjal le še reli v Monte Carlu. V sedemdesetih, osemdesetih in devetdesetih letih so proizvajalci avtomobilov afriškemu reliju namenjali izjemno visoke denarne vložke, saj je zmaga na taki dirki pomenila le eno – naš avtomobil je izjemno vzdržljiv v najtežjih pogojih.

Foto: M-Sport Ford

Foto: M-Sport Ford

Nekoč zaščite pred divjadjo, ojačitve podvozja …

Safari je bil reli skrajnosti. Do sredine devetdesetih let je potekal po cestah, ki so bile odprte za kenijski promet. Tega je bilo resda precej manj kot danes. Kenijci so vedeli za reli, ki je ob ceste privabljal na deset tisoče domačinov. Umikali so se avtomobilom, ki so bili za težke razmere posebej prilagojeni. Proizvajalci so za safari izdelali namensko različico svojih dirkalnikov.

Imeli so dodatno zaščito za sprednji del avtomobila, kjer je bil ranljiv predvsem hladilnik motorja, prav tako so ojačali zaščito podvozja in na streho namestili dodatne žaromete. Reli je bil dolg več tisoč kilometrov in tudi hitrostne preizkušnje so bile dolge več kot sto kilometrov. Reli je nekajkrat obiskal tudi sosedne države. Zmaga je za avtomobilske tovarne pomenila toliko, da so si samo s tem upravičili bogat celoletni proračun v svetovnem prvenstvu.

Kdo je bil najuspešnejši v Afriki?

Redni del svetovnega prvenstva je bil do leta 2002, ko je bil še dolg več kot tisoč kilometrov. Zmagovalec Colin McRae (Ford) je za reli potreboval skoraj osem ur. Lanski zmagovalec Kalle Rovanpera (Toyota) je z moderno izvedbo, dolgo še 359 kilometrov hitrostnih preizkušenj, opravil v treh urah in 40 minutah.

Foto: M-Sport Ford

Foto: Hyundai

Vožnja v afriški divjini je nekaj posebnega

Čeprav je reli v okolici Nairobija in jezera Naiwasha danes mnogo krajši kot nekoč, je zahtevnost ostala primerljiva. Današnji tovarniški dirkalniki so izrazitejše specialke kot avtomobili v osemdesetih in devetdesetih letih, predvsem pa danes moštva v Afriki ne smejo več trenirati.

Nekoč so si za pripravo v Keniji vzeli po več tednov, tja poslali na desetine kombijev in tovornjakov. Najeli so helikopterje in manjša letala, da so z njimi ves čas sledili svojim posadkam. Po radijski zvezi so jih opozarjali tudi na divje živali, ki so se nekaj kilometrov naprej smukale blizu ceste. Vožnja blizu slonov, žiraf, zeber in preostalih živali je bil vedno zaščitni znak tega relija.

Letos na vrhu spet štiri toyote

Reli Safari se bo danes končal še z zadnjimi šestimi hitrostnimi preizkušnjami. Najtežji del relija je načeloma že za posadkami. Daleč največ sta za zdaj pokazala nekdanji svetovni prvak Sebastien Ogier (Toyota) in njegov naslednik Rovanpera. Med njima je pred zadnjim dnevom 16 sekund razlike. Ker Ogier ne vozi celotne sezone, Rovanpera pa za seboj nima najresnejših tekmecev v svetovnem prvenstvu, mladi Finec ne bo brezglavo napadal Ogierja. Toyota drži prva štiri mesta, tak izkupiček so imeli tudi lani v Keniji.

Foto: M-Sport Ford

Foto: M-Sport Ford

Foto: M-Sport Ford

Foto: M-Sport Ford

Foto: M-Sport Ford

Foto: Hyundai

Foto: Red Bull

Foto: Red Bull

Foto: Red Bull

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai