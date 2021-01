Težavno Boeingovo letalo po skoraj dveh letih le v zrak #foto

Boeingova letala 737 max so zaradi dveh odmevnih nesreč v Indoneziji in Etiopiji, ki sta skupaj zahtevali 346 življenj, prizemljena od marca 2019. Preiskave so odkrile, da je nesreči povzročila napaka v računalniškem programu, ki samodejno uravnava višino leta.

Pridobitev dovoljenja se je zavlekla za več mesecev

Preiskave so odkrile tudi ogromno pomanjkljivosti v ameriškem procesu izdajanja potrdil za letenje novim modelom letal. Kongres zaradi varčevanja FAA ni namenil dovolj denarja in regulator se je pri testiranjih in izdajanjih potrdil zanašal na Boeing, kjer notranji nadzor ni bil kos nalogi. Boeing je zaradi tega utrpel več milijard dolarjev škode.

Letalski prevoznik American je v torek prvič opravil polet iz Miamija v New York, ko je po 2,5-urnem letu uspešno pristal na letališču LaGuardia. Pri American sicer niso bili prvi, ki so opravili let s popravljenim 737 MAX. Ta čast je pripadla letalski družbi GOL Linhas Aereas Inteligentes iz Brazilije, v teh dneh pa bodo s svojimi letali pričeli leteti tudi pri ameriški letalski družbi Southwest.