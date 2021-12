Težave za Revoz vsaj še eno leto? Take so napovedi.

Pri Renaultu, ki neposredno diktira tudi dinamiko dela in zaposlovanja v novomeškem Revozu, pričakujejo težave s polprevodniki še vsaj do sredine prihodnjega leta.

Foto: Gregor Pavšič Po besedah predsednika Renaulta Luce de Mea bodo imeli težave z dobavo polprevodnikov vsaj še do sredine leta 2022. V težkih razmerah bodo morali začasno ustaviti delo tudi v tovarni v Flinsu v Franciji, kar se bo zgodilo prvič po skoraj 70 letih.

Prav tovarna v Flinsu je osrednja točka Renaultove preobrazbe, ki predvideva nižanje stroškov, števila zaposlenih in tudi proizvodnjo manjšega števila avtomobilov. Namesto tega se bodo bolj posvetili vozilom z višjo maržo dobička. V omenjeni francoski tovarni, kjer danes izdelujejo renaulta zoeja in nissan micro, bodo od leta 2024 reciklirali avtomobile in baterije.

Letos pol milijona manj izdelanih renaultov

Renault bo letos izdelal okrog pol milijona manj avtomobilov, kot bi jih brez težav s polprevodniki. Manjše število naročil pa negativno vpliva tudi na delovno dinamiko v Revozu, kjer so imeli že do začetka jeseni več kot 70 dni z ustavljeno proizvodnjo, do takrat so za tretjino (v primerjavi z istim obdobjem lani) zmanjšali tudi število zaposlenih. Težav s proizvodnjo pa po besedah Renaultovega predsednika ne bo konec še vsaj slabo leto.