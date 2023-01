Težave Toyote na Češkem: v februarju brez proizvodnje

Težave z dobavo delov imajo še vedno velik vpliv na proizvodnjo avtomobilov. Skoraj vsi avtomobilski proizvajalci so v lanskem letu izdelali manj avtomobilov predvsem zaradi težav z dobavo, a tudi v letu 2023 očitno težav ni konec. Toyota bo namreč na Češkem prisiljena prekiniti proizvodnjo modelov aygo Y in yaris. Ne bo šlo za kratko prekinitev, tovarno bodo zaprli za ves februar.

Toyotina tovarna je v mestu Kolin, ki leži 60 kilometrov od Prage, v njej pa izdelujejo dva zelo prodajno močna Toyotina modela. Lani so zaradi odlične prodaje povečali proizvodnjo za 35 odstotkov in izdelali 202.255 avtov. Japonci so lastniki tovarne postali šele leta 2021, saj so se takrat iz lastništva umaknili pri skupini PSA – tam so izdelovali skupen model aygo in peugeot 107.

Težave tudi na Japonskem

Pri Toyoti niso pojasnili, kateri deli manjkajo oziroma zaradi pomanjkanja katerih delov bodo prisiljeni prekiniti proizvodnjo. "Zaradi pomanjkanja komponent v dobavni verigi bomo od 31. januarja prisiljeni začasno ustaviti proizvodnjo," je za Automotive News povedal Tomas Paroubek, tiskovni predstavnik tovarne.

Toyotin načrtovani svetovni obseg proizvodnje za februar naj bi znašal približno 750 tisoč izdelanih avtov, od tega bo približno 300 tisoč avtov izdelanih na Japonskem in 450 tisoč avtov v drugih tovarnah po vsem svetu. Poleg češke tovarne bo moral proizvajalec avtomobilov za dva dni prekiniti proizvodnjo v tovarni Toyota Motor Corporation Motomachi na Japonskem. Tam izdelujejo športna modela GR yaris in GR corolla.