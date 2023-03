Teslin nočni šov: napovedi skrbijo tekmece, ključnega ni bilo

Tesla je svoje srečanje z investitorji v Austinu spretno združila z mejnikom štiri milijone izdelanih električnih avtomobilov. Rast proizvodnje je bila od leta 2008, ko so v Kaliforniji predstavili prvega roadsterja, eksponentna. Za prvi milijon so potrebovali 12 let, za četrtega pa le še sedem mesecev. Letos bodo predvidoma že izdelali 1,8 milijona novih avtomobilov.

V štirih tovarnah trenutno zaposlujejo 65 tisoč ljudi, skupno pa jih zaposlujejo že 129 tisoč. Samo lani so prejeli tri milijone prošenj za delo in v ZDA so za inženirje na drugem mestu med najbolj zaželenimi podjetji - na vrhu je SpaceX, Tesli sledijo NASA, Lockheed Martin in Boeing.

We produced our 4 millionth vehicle at Giga Texas today ✌ pic.twitter.com/YMxb4zX5WB — Tesla (@Tesla) March 1, 2023

Bližna prihodnost usmerjena v še bolj učinkovito proizvodnjo avtomobilov

Na tokratnem dogodku na oder ni stopil le Elon Musk, predstavili so se tudi vodje vseh oddelkov izjemno kompleksnega posla kot je proizvodnja avtomobilov. Vsi so povzeli napredek, glavni poudarki pa so bili usmerjeni proti prihodnjemu videnju elektrifikacije sveta, obnovljivih virih, hranjenju električne energije in učinkovitejši proizvodnji vozil.

Med poslušalci - v Freemontu je bilo 275 povabljenih, še vsaj 150 tisoč ljudi je prenos spremljalo prek YouTuba - je bilo pričakovano največ zanimanja za novo generacijo Tesline platforme avtomobilov. Ta bo omogočila še cenejšo in hitrejšo izdelavo vozil, še več sestavnih delov bo Tesla izdelovala samostojno in se pri elektromotorju odmikala od uporabe redkih rudnin. Ta učinkovitost je danes tista, ki lahko kljub še vedno zamegljeni prihodnosti najmanjše in najcenejše tesle, najbolj skrbi tekmece iz vrst tradicionalnih avtomobilskih proizvajalcev.

Teslin model Y je trenutno najbolj priljubljen električni avtomobil. Foto: Gregor Pavšič

Nova manjša tesla prihaja, le datuma niso napovedali

Inženirji so se je z besedami dotikali, le fotografije ali skice tega avtomobila še niso pokazali. To bo namreč najmanjša tesla do zdaj, ki pa bo že deležna celovitega tehnološkega napredka. Glede novih avtomobilov je glavni oblikovalec Franz von Holzhausen zgolj potrdil, da poltovornjak cybertruck na ceste prihaja že letos. Polno proizvodnjo zanj bodo predvidoma sicer zagnali prihodnje leto.

Poudarki napovedane nove generacije avtomobilov:



proizvodnji strošek nove generacije se bo zmanjšal za 50 odstotkov,



samo pri motorju bo proizvodni strošek nižji za tisoč dolarjev, ta motor tudi ne bo več potreboval redkih rudnin



med leti 2018 in 2022 je Tesla proizvodni strošek avtomobila znižala za 30 odstotkov



petletni lastniški stroški bodo pri novi platformi okrog 25 odstotkov nižji kot pri osnovnem modelu 3



leta 2018 je pri prihodkih znašal delež operativnih stroškov še skoraj 18 odstotkov, konec lanskega leta le še 6,6 odstotka



cilj je letno izdelati 20 milijonov avtomobilov in 1 TWh energijskih hranilnikov



leta 2018 skoraj 18 % delež operativnih stroškov, lani do 6,6 % pri modelu Y je delež hišnih ključnih krmilnih sistemov 61-odstoten, za naslednjo platformo bodo vse ključne elemente izdeloval sami

Our next Gigafactory will be in Mexico, manufacturing our next-gen vehicle pic.twitter.com/bk0IKrGtaZ — Tesla (@Tesla) March 2, 2023

Pet milijard dolarjev za tovarno v Mehiki

Nočni dogodek je bil za Teslo zaključek vsebinsko polnega tedna. V njem se je Musk sestal z mehiškim predsednikom Andres Manuel Lopezom in se dogovoril za gradnjo nove tovarne v tej državi. Tovarno bodo gradili pri mestu Monterrey. Naložba bo znašala pet milijard dolarjev, tam bodo zaposlili med pet in šest tisoč ljudi.

Pred dnevi so v tovarni v Berlinu prav tako dosegli raven proizvodnje štiri tisoč modelov Y na teden.

Enako pomembna je bila zanje novica o odprtju lastnih hitrih polnilnic v ZDA tudi za uporabnike ostalih znamk avtomobilov. To je povezano s spodbudami ameriške vlade, s katerimi bi Tesla lahko prejela 7,5 milijarde dolarjev - pogoj je do konca leta 2024 ponuditi vsaj 7.500 polnilnic za vse voznike električnih vozil, od tega jih mora biti vsaj pol močjo vsaj 250 kilovatov. Tesla namerava do konca prihodnjega leta podvojiti število lastnih električnih polnilnic ob cestah v ZDA.