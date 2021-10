Tesla v Berlinu: nove zaposlene iščejo tudi v slovenščini

Tesla je na lokaciji tovarne pri Berlinu organizirala veliko zabavo in zanjo izdala devet tisoč vstopnic. Prednost so imeli domačini, s katerimi želijo Američani kajpak ujeti pravi dialog. Elona Muska so sprejeli kot pop zvezdnika. Bile so tudi manjše skupine protestnikov, ki jih skrbi onesnaženje vode. Nemško okoljsko ministrstvo bo o operativnem dovoljenju za začetek proizvodnje v Teslini novi tovarni odločalo 14. oktobra.

Letno več kot 250 tisoč izdelanih tesel za evropske kupce?

Musk je v nagovoru zbranim povedal, da bodo v nemški tovarni prve avtomobile predvidoma izdelali že prihodnji mesec. "Doseganje velikoserijske proizvodnje bo trajalo dlje, kot je trajala gradnja tovarne. Velikoserijska proizvodnja predstavlja največji izziv," je opozoril Musk.

V Berlinu namerava tedensko izdelati med pet in deset tisoč električnih avtomobilov, ki bodo namenjeni za evropske trge. Tesla zdaj kupcem, tudi slovenskim, modele 3 in modele Y uvaža iz Kitajske. Do konca septembra so v Sloveniji registrirali 199 novih tesel.

Very impressed by @Giga_Berlin. The factory is huge and shows the world all new developments. Thanks for opening it up to the world @Tesla!! pic.twitter.com/RekY4baj4o — Esther Kokkelmans (@EstherKokkelman) October 9, 2021

Poleg tovarne avtomobilov tudi "tovarna" baterij

Do konca prihodnjega leta bo Tesla v Nemčiji velikoserijsko izdelovala tudi baterije, je še poudaril Musk. V to tovarno, ki bo zraven poslopja za izdelavo avtomobilov, bo Tesla vložila pet milijard evrov. Kapaciteta baterijske tovarne bo 50 gigavatnih ur (GWh), kar je na primer več, kot bo znašala kapaciteta Volkswagnove baterijske tovarne v Salzgitterju (40 GWh).

Več deset odprtih delovnih mest

Za potrebe nove tovarne ima Tesla odprtih tudi več deset delovnih mest. "Trenutno iščemo sodelavce najrazličnejših ravni spretnosti in izkušenj – izkušnje s področja avtomobilizma niso potrebne," Američani na uradni spletni strani nove zaposlene nagovarjajo tudi v slovenskem jeziku.

Foto: Reuters

