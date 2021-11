Tesla povabila še preostale, že takoj mnogo zapletov #foto

Pri Tesli so deset svojih hitrih polnilnic na Nizozemskem odprli tudi za uporabnike drugih avtomobilov, ki jih lahko aktivirajo prek Tesline aplikacije. Namen je predvsem preizkusiti delovanje odprtega sistema v praksi in ta je že v prvih dneh pokazal na številne težave.

Odprt tip prinaša veliko večjo zasedenost polnilnic, kar je bil z vidika pokrivanja stroškov tudi eden od ciljev Tesle, toda specifična narava njihovih polnilnic je močno omejila uporabnost za voznike drugih znamk avtomobilov.

Vse tesle imajo vtičnico zadaj na levi strani in že z njihovimi avtomobili je treba parkirati natančno, da je kabel dovolj dolg. Foto: Gregor Pavšič

Težava pa ni v priključku, saj gre za uveljavljeni evropski standard CCS, temveč v dokaj kratkih polnilnih kablih (ti so za polnilnice DC vselej kratki) in postavitvi polnilnih mest. Njihova zasnova namreč predvideva parkiranje Teslinih avtomobilov, ki imajo vtičnico na zadnjem levem boku.

In če pri klasičnih avtomobilih najdemo odprtine za rezervoarje na uveljavljenem mestu zadaj (levo ali desno), jih proizvajalci električnih avtomobilov nameščajo na več različnih mest. Zadaj levo in desno, spredaj na boku levo ali pa na primer povsem spredaj na sredini avtomobila, kar je le nekaj primerov.

@elonmusk can you remove supercharger access for #audi drivers? They cannot read and their chargeport is located in a stupid spot. pic.twitter.com/2tfHht9Twp — Professeur Tournesol (@sjoerd87777991) November 2, 2021

Kateri avtomobili nimajo težav z dostopom?

Težav z dostopom nimajo vozniki znamk Peugeot, Citroen, Opel, DS, Polestar, Volvo in stari hyundai ioniq. Pri teh avtomobilih je namreč vtičnica prav tako zadaj levo. Vtičnico spredaj imajo avtomobili, kot so renault zoe, dacia spring, MG ZS, audi e-tron GT, porsche taycan in še nekateri, a bo zaradi kratkega kabla uspešen priključek kar manjši podvig.

Rešitev s parkiranjem na sosednje mesto, kar pa zasede dve polnilnici

Kadar so polnilnice proste, se sicer lahko znajdejo tudi vozniki Volkswagnovih avtomobilov. Toda parkirati morajo pred sosednjo polnilnico, s tem pa dejansko med polnjenjem zasedejo dve mesti. Kot kaže ena izmed fotografij, imajo težave tudi vozniki audijev e-tron quattro. Eden med temi je ob polnjenju parkiral kar prečno prek dveh parkirnih mest. Tudi v tem primeru bi sicer lahko parkiral na sosednje mesto, a bi s tem spet zasedel dve polnilnici.