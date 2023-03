Tesla, pazi, Mercedes kmalu z resnim tekmecem

Mercedes model CLA izdeluje od leta 2013. Inženirji pri Mercedes-Benzu pripravljajo več različnih platform za nove modele za preostanek tega desetletja. Ena izmed teh bo tudi platforma Mercedes Modular Architecture (MMA), ki jo je napovedal že koncept vision EQXX. Ta platforma bo omogočila uporabo tako električnih kot bencinskih motorjev, le da bo prednostno namenjena električnemu pogonu. Nova generacija CLA bo imela tako oba pogona; ob prihodu na trg bo na voljo le električni, nekaj mesecev pozneje bo sledil še hibridni, a ta le za izbrane trge.

Napovedi energijsko zelo učinkovitega pogona

Čeprav bo namenjena obema tipoma motorjev, bo platforma omogočila 800-voltni sistem. To pomeni moč polnjenja do 350 kilovatov oziroma slabih deset minut za sto kilometrov dosega. Od 10 do 80 odstotkov se bo baterija, ki bo imela zmogljivost več kot 100 kilovatnih ur, napolnila v pol ure. Mercedes razvija tudi napreden sistem baterij in njihove sestave in na prvih testiranjih so porabo spravili pod 12 kilovatnih ur na sto kilometrov. Pri tako veliki bateriji in nizki porabi so mogoči tudi realni dosegi okrog 600 kilometrov Predvidoma bosta na voljo različici tako z enim kot dvema elektromotorjema.

Različice s termičnim motorjem in blagim hibridnim pogonom bodo imele že bencinski motor z normativi Euro7.

Koncept bodo pokazali že letos

Mercedes-Benz bo koncept tega avtomobila predstavil že jeseni na avtomobilski razstavi v Münchnu, proizvodnja pa se bo začela leta 2025. To je nov kazalnik, kako prelomno bo za avtomobilski svet obdobje okrog te letnice.

Medtem ko pri Mercedesu snujejo električno prihodnost, se bo nekaj modelov moralo posloviti. To bosta predvidoma tako razred A kot tudi B, ki je bil v Sloveniji tradicionalno eden od najbolje prodajanih Mercedesovih modelov.