Takole parkiran avto pred trgovino? Policija lahko kaznuje voznika.

V javnosti že nekaj let kroži prepričanje, da mestno redarstvo ali policija ne sme kaznovati voznika, ki je svoj avto nepravilno parkiral na mesto za invalide pred trgovskim središčem ali gostilno. Gre za zmotno prepričanje, saj imajo oboji pristojnosti in lahko kaznujejo kršitelje prometnih ureditev tako na javnih kot zasebnih površinah.

Ni res, da policija in mestno redarstvo nimata pristojnosti na zasebnem zemljišču. Voznika nepravilno parkiranega avtomobila na prostoru, namenjenem gibalno oviranim osebam, lahko oglobijo. Prav tako se z globo lahko kaznuje voznika avtomobila, parkiranega na mestu, ki je namenjeno električnim vozilom, čeprav je polnilno mesto v lasti Petrola. Foto: STA

Vsakdanji prizor - pred nakupovalnim središčem je avto brez ustrezne oznake parkiran na mestu, namenjenem gibalno oviranim osebam. Čeprav večina kot izgovor navede pomanjkanje časa oziroma da bodo v dveh minutah nazaj, je takšno dejanje nedopustno in k sreči ga vse več ljudi tudi obsoja.

Zasebno zemljišče ni ovira za izrek kazni

Med ljudmi večinoma vlada prepričanje, da mestni redarji ali policisti nimajo pristojnosti na velikih parkiriščih trgovskih središč. Če je parkirišče varovano z zapornico, ogrado ali ustrezno prometno signalizacijo, policija ali mestno redarstvo nima pooblastil. Za red mora poskrbeti upravljavec parkirišča. Foto: Gašper Pirman Ravno zaradi takšnega prepričanja mimoidoči nepravilno parkirane voznike avtomobilov na mestih, namenjenih gibalno oviranim osebam, le ustno opozorijo ali pa svoje nestrinjanje javno izrazijo na družbenih omrežjih.

Kot so nam odgovorili na policiji in pri mestnem redarstvu v Ljubljani, imajo oboji pooblastila, da ustrezno ukrepajo proti nepravilno parkiranim avtomobilom. V skladu z veljavno zakonodajo imajo redarji in policija pristojnosti tudi na zasebnih površinah, na tistih parkiriščih, ki so javno dostopna vsem uporabnikom brez omejitev. Med ta spadajo predvsem parkirišča trgovin in trgovskih središč.

Kot določa 67. člen ZPrCP, zasebna parkirišča spadajo med nekategorizirane ceste z javnim dostopom, zato lahko izvajajo nadzor nad določbami določenih členov ZPrCP, med drugim tudi določbami 67. člena ZPrCP, ki se nanaša na parkiranje na parkirnem mestu, označenem za invalide.

Trgovskega središča ni treba obvestiti

Ob klicu na policijo ali mestno redarstvo zaradi nepravilno parkiranega avtomobila o tem ni treba obvestiti trgovine ali lastnika javno dostopnega parkirišča. Foto: Ana Kovač Trgovska središča, ker gre večinoma za kratkotrajno nepravilno parkiranje, v večini primerov ne kličejo redarske službe. Kaj pa lahko stori mimoidoči ali voznik z gibalnimi ovirami, ki zaradi tega ne more parkirati svojega avtomobila? Kot smo zapisali že prej, lahko pokliče redarsko službo ali o nepravilno parkiranem avtomobilu obvesti predstavnika trgovskega središča.

Pri Hoferju se problematike zavedajo, a kot so dejali, so njihove možnosti omejene. "Le opozarjamo lahko na nepravilno parkiranje in pozivamo k razumnosti do preostalih kupcev. Po Zakonu o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13) namreč nismo pristojni za izvrševanje sankcij, stranka tako lahko o tem obvesti redarsko službo po lastni presoji," je na naša poizvedovanja odgovoril Hofer.

Podobno so nam povedali pri Mercatorju, kjer so poudarili, da nimajo pristojnosti za ukrepanje in da lahko na nepravilno vozilo opozori kdorkoli. "Pristojnost nad mirujočim prometom imata le redarstvo in policija. Na nepravilno parkirano vozilo lahko opozori kdorkoli. Če katera od strank opozori osebje v trgovini na nepravilno parkirano vozilo na parkirišču v Mercatorjevi lasti, lahko (prek ozvočenja ali ustno) prosimo voznika, naj vozilo umakne, več pristojnosti pa nimamo."

Kje se pooblastila končajo?

Mestno redarstvo tako nima pooblastil na parkiriščih ali zasebnih zemljiščih le v primerih, ko ta nimajo javnega dostopa, torej če vstop Parkiranje pri električnih polnilnicah prav tako ni dovoljeno. Nepravilno parkirana vozila lahko dobijo kazen in jih odpelje pajek. Foto: Gregor Pavšič onemogočajo zapornice ali druga vrsta ograde. V tem primeru tudi nepravilno parkiranega voznika ne morejo oglobiti ali avta odpeljati s pajkom oziroma to lahko storijo le ob klicu lastnika zemlje, ki dovoli vstop in primerno ukrepanje.

"6. člen Zakona o cestah določa, da se nekategorizirani cesti odvzame status javne ceste s postavitvijo ustrezne prometne signalizacije (npr. s postavitvijo prometnega znaka "prepovedan promet za vsa vozila"), fizične ovire ali z zapornico. To pomeni, da se kot nekategorizirana cesta štejejo tudi prometne površine pred različnimi trgovskimi in drugimi objekti, če dostop na te površine ni preprečen s prometno signalizacijo, zapornico ali kakšno fizično oviro. Brezpredmetno je tudi, ali so te površine pokrite oziroma se nahajajo v več nadstropjih (npr. prosto dostopna garažna hiša, ki je lahko tudi v sklopu trgovskega ali drugega objekta)," so pojasnili pri policiji.